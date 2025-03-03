利多來了！中國八部門出手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 15:00

‌



中國國家發展改革委等八部門上周五（28 日）印發《促進普惠養老服務高品質發展的若干措施》，其中提到培育發展服務機構：

1. 支持各類經營主體發展連鎖化、集團化普惠支持型養老機構。

‌



2. 以健康養老為主業和具有康養業務板塊的中央企業、地方國有企業要在品牌創建、服務標準、設施營運、人員培養等方面發揮引領作用。

3. 充分發揮中央預算內投資帶動作用，加強普惠支持型養老機構建設。

4. 鼓勵彩票公益金按規定支持普惠養老服務設施設備建設和能力提升。公辦養老機構在履行兜底保障職能基礎上，向社會開放空餘床位，提供普惠養老服務。

5. 推動民辦養老機構、縣級和鄉鎮（街道）公辦養老機構針對高齡、失能、失智老年人的養老服務需求，加快完善相應設備設施建設。

6. 鼓勵有條件的地方提出針對性扶持培育舉措，引導更多民營企業和返鄉人員扎根農村舉辦互助型普惠養老服務機構。

此外，據《財經》雜誌上周五報導，從當前養老機器人落地情況來看，在去年第十屆北京國際老齡產業博覽會上，已有多款養老機器人產品亮相，應用場景涵蓋衣食住行。

諸如，多功能翻身旋轉床，具有抬腿、升降、旋轉等功能，可幫助失能臥床老人「翻身」；移動雙臂護理機器人，可以通過力覺、視覺、觸覺等多源生理訊息，識別失能老人的精準意圖和護理舒適度感知，輔助失能老人翻身、倒水、喂食等，也可以進行日常掃地、拖地、整理歸納等。