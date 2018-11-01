Volvo與百度合作 為中國市場開發自動駕駛計程車

中資入主的瑞典車商 Volvo 汽車週四 (1 日) 表示，已經與中國搜索引擎公司百度 (BIDU-US) 結盟，將為中國市場合作開發一款自動駕駛計程車。

Volvo 指出，這次合作將讓公司能使用百度的無人駕駛軟體 Apollo，藉此用來開發 4 級轎車。4 級轎車是 Vovlo 已嘗試的最成熟自動駕駛汽車，比最高等級 5 級轎車只低一級。5 級轎車是在任何條件下，無需駕駛輸入，就能自動導航的汽車。

近來有愈來愈多汽車商，願意與科技公司或競爭對手合作，以分攤開發功能性及安全自動駕駛車輛所需的巨大成本。

中國是目前全球最大的汽車市場，一旦新興自動駕駛技術商業化，預計也會成為最大的市場。

Volvo 執行長 Hakan Samuelsson 表示，公司的目標是在 2025 年，有 3 分之一的營收來自自動駛駛車輛，無論是賣給車行或是消費者。

在此同時，Volvo 也希望繼續推進與 Uber 的交易，並計畫明年開始提供 Uber 自動駕駛汽車。

兩家公司去年達成一項協議，Volvo 提供 2.4 萬輛 XC90 汽車，共同開發自動駕駛汽車，但在 3 月發生死亡車禍，之後測試計畫停止。

Samuelsson 表示，現在計畫已經重回正軌。Uber 發言人則說，公司計畫明年接收新的車輛，現在 Uber 還未恢復在公路上測試自動駕駛。此前，他們表示會在發布更深入的安全報告後，對汽車進行修改再上路。