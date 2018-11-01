B站回應：未經官方公告確認的傳聞均不屬實 盤中漲幅回落7%

• B 站對阿里投資做出回應：未經官方公告確認的傳聞均不屬實

嗶哩嗶哩 / 周三收盤 + 3.05%/ 報收 13.5 / 距年內高點 - 41%/ 距前期低點 + 49%

對於 B 站近期獲得阿里巴巴投資一事，B 站回應稱，作為美國上市企業，如果我們進行增資擴股，會以公告的形式發出。未經官方公告確認的傳聞均不屬實。

此前經 36 氪報導稱，在騰訊成為第二大股東之後，彈幕影音網站 bilibili 又於近期獲得阿里投資。一名接近交易的重要人士對 36 氪確認，這項投資已完成。另一名知情人士對 36 氪稱，交易已完成，正如 10 月初騰訊入股 B 站一樣，阿里這次也是增資擴股。

B 站開盤一度漲幅超 10%，但隨後漲幅回吐，收盤僅上漲 3.05%，與 B 站的回應不無關係。

即便如此，從日 K 線來看，B 站近期走勢也顯著強於其它中概股，上方 14 元是重要壓力位，但目前股價波動區間收窄，股價或面臨方向選擇。

市場復盤

道瓊斯 / 周三收盤 + 0.97%/ 報收 25115.76 / 距年內高點 - 7%/ 距月內低點 4%

標普 500 / 周三收盤 + 1.09%/ 報收 2711.74 / 距年內高點 - 8%/ 距月內低點 4%

那斯達克 / 周三收盤 + 2.10%/ 報收 7035.90 / 距年內高點 - 13%/ 距月內低點 2%

中概股 ETF / 周三收盤：+4.41%/ 報收 33.60 / 距年內高點：-34%/ 距月內低點 4%

美國股市周二低開高走，盤中巨震後全線大漲，三大股指均漲逾 1.5%。

在知名中概股中，阿里巴巴漲 2.15%，京東漲 1.82%，百度漲 0.89%，微博漲 0.77%，網易漲 1.52%，搜狐跌 1.98%。

• Facebook 股價：一片質疑聲中收漲

Facebook / 周三收盤 + 3.81%/ 報收 151.79 / 距年內高點 - 31%

據新浪財經指出，由於第第三季營收低於預期，用戶數量停止增長，華爾街多家投資銀行今日紛紛下調 Facebook 目標股價。

其中，摩根士丹利將 Facebook 目標股價下調至 170 美元，花旗將 Facebook 目標股價下調至 175 美元，野村證券將 Facebook 目標股價下調至 161 美元，BMO Capital 將 Facebook 目標股價下調至 175 美元。

此前，Facebook18Q3 收入增速繼續下滑，營業利潤率仍有 8 個百分點的下降空間，用戶數增長疲軟，靠提高廣告價格來維持增長越發的困難。

雖然市場主流觀點對其偏悲觀，但隔夜 Facebook 上漲 3.81%，短期利空邊際效用或削弱。

• 愛奇藝財報不佳 股價重挫

愛奇藝 / 周三收盤 - 11.53%/ 報收 19.64 / 距年內高點 - 58%

愛奇藝公布財報，第三季營收 69 億元人民幣，略低於 69.5 億元的分析師預期。此外，愛奇藝第三季凈虧損 31 億元，較去年同期 11 億元的虧損大幅擴大。截至第三季末，愛奇藝會員數量達 8070 萬，年增率增長 89%。

愛奇藝股價創出本輪下跌新低。

交易機會

• 閱文集團收購 NEW CLASSICS MEDIA 100% 股權

閱文集團 / 周三收盤 + 2.79%/ 報收 42.35 / 距年內高點 - 54%/ 距 IPO 發行價 - 53%

閱文集團 (00772) 公告，就收購 NEW CLASSICS MEDIA 100% 股權事項，於 2018 年 10 月 31 日，所有先決條件已獲達成且收購事項已完成。因此，公司已根據購股協議的條款向賣方發行約 1.16 億股代價股份，占公司現有已發行股本約 12.81%；每股發行價 80 港元，較 10 月 30 日收市價 41.2 港元溢價約 94.17%。現結存公司股本約 10.23 億股。

本周二閱文集團一度創出上市以來的新低，目前公司股價走勢十分低迷。

• 高盛看多舜宇光學科技

舜宇光學科技 / 周三收盤 + 5.84%/ 報收 68.00 / 距年內高點 - 61%

新浪指出，高盛發表報告稱，舜宇光學聚焦並持續投資在其光學專業上，認為光學部件將在智慧型手機、汽車和物聯網應用上發揮更大的價值。

此外，由於中高檔手機的表現跑贏整體市場，此類產品為舜宇光學的主要盈利貢獻來源，集團預期今年下半年和明年的手機鏡頭規格升級將更明顯，集團留意到下半年有更多手機型號採用新鏡頭規格，主要是三鏡頭及 ToF3D 感應鏡頭。

該行重申將舜宇光學納入在「確信買入」名單內，目標價 136 港元。

• 中興通訊董事會批准向中興新借款不超過 10 億元

中興通訊 / 周三收盤 + 0.24%/ 報收 16.93 / 距年內高點 - 56%/ 距前期低點 + 17%

中興通訊 10 月 31 日晚間公告，為了加強公司產品研發投入，公司 10 月 31 日與控股股東中興新簽訂了《借款合約》及《質押合約》，公司向中興新借款不超過 10 億元，並以公司持有的中興微電子股權作為質押物提供擔保。

目前中興通訊股價處在上升通道。

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