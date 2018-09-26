摩根士丹利: 亞馬遜投資自動駕駛有助於大幅降低運輸成本

據報導，摩根士丹利分析師 Brian Nowak 表示，面對來自谷歌 (GOOGL-US) 及其母公司旗下自動駕駛汽車 Waymo 所帶來的市場競爭，Nowak 認為，亞馬遜的創新和運輸使該公司成為能與 Waymo 競爭的武器。如果亞馬遜能夠建立差異化的自主運貨系統，運輸成本將大幅下降，毛利可望有所增加。

有鑑於 Waymo 與沃爾瑪 (WMT-US) 合作以及 Waymo 和 Google 購物之間潛在的整合，摩根士丹利警告，Waymo 可望為零售商提供一種更為低價、能與亞馬遜 Prime Now 競爭的運貨方式。不過，根據摩根士丹利估計，如果亞馬遜能夠建立差異化的自主運貨系統，長途運輸成本可望降低 30 到 50%，同時毛利增加 5% 到 15%，即 100 億至 300 億美元。

「亞馬遜已經在投資自己的交貨網絡，以提高效率，並提供更靈活的用戶服務，」摩根士丹利在報告中表示，「而投資自主運貨系統只是這一戰略的延伸。」

亞馬遜在過去幾年中持續建立自己的物流網絡。該公司於 2014 年 12 月在曼哈頓推出 Prime Now 一小時交付，並於 2015 年將該功能擴展至美國許多城市。此外，亞馬遜仍在積極提升物流能力。今年早些時候，亞馬遜宣布與豐田 (7203-JP) 一起推出一款自駕食品配送概念車。據報導，該公司已經申請了一項地面自駕車的專利，該車輛可以自動從送貨中心取出包裹並將運送至客戶家中。

摩根士丹利表示，雖然亞馬遜在自動駕駛領域相對沉默，但是該公司創新的方向和整體運貨系統上的價值，使亞馬遜成為「少數可以與 Waymo 競爭的玩家之一」。

摩根士丹利將亞馬遜評級為「增持」，目標價為 2,500 美元。亞馬遜股價今年上漲了 65%。