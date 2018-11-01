獵殺紅色十月 全球股市血流成河

10 月對全球投資人來說是個可怕的月份。從香港到紐約，股市因擔憂成長放緩、貿易戰和利率上升而受到猛烈抨擊。

那斯達克指數首當其衝遭受重擊。投資人拋售亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 等之前的科技寵兒，兩者都流失了約五分之一的市值。

儘管 31 日美股享受了甜蜜的萬聖節反彈，但納斯達克指數 10 月仍然下跌了 9.2%，是 2008 年 11 月以來最糟糕的月份。

摩根大通基金首席全球分析師 David Kelly 寫信給客戶，「10 月全球股市引發了金融風暴。」

S&P 500 股價日線走勢圖 (近三個月以來表現)

標普 500 指數 10 月下跌 6.9%，是 2011 年以來最糟的月份。儘管道瓊指數 31 日上漲 241 點，但全月仍下跌 1300 點或 5.1%，是 2016 年 1 月以來首見。

私人財富管理公司 Third Seven Advisors 市場分析師 Michael Block 說：「市場遭受重擊，需要時間來平復損害。」

這種痛苦蔓延到海外市場，由於經濟成長疲軟以及對貿易和政治的擔憂，這些市場已經在下滑。

香港恆生指數下挫 10%。中國上證指數 10 月下挫 8%，深陷熊市。由政治頭痛困擾的義大利基準指數也下跌 8%。由不含美加的 21 個發達國家股市組成的 MSCI EAFE 股票指數下跌 9%。

追究股市動盪的原因汗牛充棟。川普總統和政府官員認為這是因為民心害怕民主黨將重掌國會。但市場分析師幾乎並不認為期中選舉是主要推動因素。

相反地，投資人擔心美國經濟和獲利成長可能已達頂峰。他們想知道：是否最好不過如此？如果是這樣，股票價值是否過高？聯準會升息的速度是否超過經濟可以處理的速度？

BNY Mellon 的 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示，「經濟成長率和消費者信心似乎都已達到高峰。」

3M (MMM-US) 和開拓重工 (CAT-US) 等工業領頭羊的驚人獲利預警令投資人感到震嚇。亞馬遜的營收失誤和保守的前景展望提升動能股票太貴的擔憂。

Forester 說，「全球同步復甦已經演變為全球經濟放緩。」

10 月初，國際貨幣基金 (IMF) 調降了 2019 年美國和中國的前景，原因是這全球兩大經濟體間日益加深的貿易戰。

甚至石油市場也受到了成長恐懼的影響。10 月美國石油價格暴跌 11%，布蘭特原油價格下跌 9%。兩者都是 2016 年 7 月以來的最差月份。

投資諮詢公司 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 指出：「全球經濟正在放緩的事實已沒有迴旋空間了。」

有人擔心這是美國史上最長牛市結束的開始。尤其是因為更高的利率帶來的痛苦，特別是在房市和車市。

許多人認為股市在過熱後正在經歷健康的調整。美國經濟仍然享受快速成長，而美國企業正在賺取大量資金，即使它的速度較慢。

如果他們是對的，10 月的恐慌可能會重演今年 1 月至 2 月的暴跌。就像道指當初兩個下跌逾千點的交易日，美股先是暴跌，然後再回頭創下歷史新高。

在被問及是否進入熊市時，Block 說，「我們還沒有到那個地步。」「我們看到了很多過度漲幅。也許我們需要一個像是 10 月這樣月份來排除一些過剩的資金。」