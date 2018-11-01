大空頭席夫：十月熊出沒 「反彈」別以為熊走遠了

Euro Pacific Capital 執行長、華爾街大空頭席夫 (Peter Schiff) 表示，今年 10 月美股災情似乎沒有嚇跑投資人，每個人似乎仍認為一切都很好，但這麼想是錯的，他警告，Fed 進一步升息，最終將引發下一次股市崩盤。

他說，Fed 確實應該提高利率，但市場也會因此崩潰，投資人應該為未來長期的熊市做好準備。

Schiff 指出，在熊市開始時，往往沒有什麼人真的意識到，等大家終於搞清楚狀況了，終究為時已晚。過去兩次熊市，Fed 都透過重新調整泡沫來挽救，但這一次，聯準會的貨幣魔術不會奏效。

Schiff 認為，10 月的糟糕表現，發生在 9 月升息之後，這可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。他說，他只是不明白市場為何能夠一再忽視升息的影響，還有貿易爭端、海外市場陷入困境，都沒有帶來投資人恐慌。

Schiff 表示，如果大家去看財經新聞，專家們總說沒什麼可擔心的。但實際上，在 2008 年金融危機時，分析師也是這麼說的。

他指出，當熊市開始時，沒有人意識到它是一個熊市。熊市的定義為下跌 20%，結果就是，在還沒有達成這個水準時，專家們說不是熊市，鼓勵投資人逢低進場。

他說，專家們總是晚一步，等到跌足 20% 時，他們見到市場已處於熊市，也只會說，「嗯，你知道，現在再賣已經晚了。」反而認為熊市應該加碼，因為接下來就會是牛市。在此循環下，人們永遠不會賣出，而且永遠抱持上漲希望。

Schiff 指出，前兩次熊市時，聯準會施展了貨幣魔法，挽救了這些專家及投資人。但這一次，如果聯準會還玩零利率的遊戲，美元將會崩潰，市場也會崩盪。

Schiff 表示，還有個微妙的指標，可以觀察經濟情況不佳，就是 Mohawk Industries (MHK-US) 的股價。 這是一家與房產和建築業相關的公司，股價已從高點下跌約 60%，房產業對對利率上升最為敏感，它的下跌展露了冰山的一角。