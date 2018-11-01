分析師：基本面良好 股市下跌應視為買進機會

美股歷經了一個艱難的 10 月，儘管週三 (31 日) 強漲，標普 500 指數仍度過自 2011 年 9 月以來的最差的月份。但有分析師認為，最近的市場拋售是正常的發展，投資人應該買進。

Brown Brothers Harriman 首席投資分析師 Scott Clemons 表示，自 2009 年牛市開始以來，市場已經出現第 15 次下修，而這次甚至不是幅度最大的一次。

Clemons 說：「我不認為這說明了任何基本面的潛在弱點。看看財報、看看經濟的強勁表現，股市的漲勢依然存在。」

Clemons 認為，這種情況下應視為買入機會。

美股週三在漲勢中結束了瘋狂 10 月，道瓊指數全月下跌 5.1%，是為 2016 年 1 月以來最大單月跌幅。標普 500 指數下跌 6.9%，是 2011 年 9 月下挫 7.2% 之後單月最多。納斯達克跌幅更達 9.2%，往回看前次要到 2008 年 11 月的 10.8% 才更嚴重。

雖然第 3 季的財報普遍不差，但各公司在預測前景時，提出了利率上升、美元走強及與中國貿易戰等潛在風險，引發懷疑及拋售。半導體是最慘的族群，單月整體跌幅超過 20%，甚至已經達到「熊市」定義。

Oppenheimer 資產管理公司首席投資分析師 John Stoltzfus 認為，上週的拋售將成為多年以來難得的買進機會。

他表示，美中貿易戰及聯準會升息的擔憂依然懸而未決，但直到年底前，不需要擔憂這些狀況。

他認為科技股、工業類股、非必需消費品、醫療保健和金融股值得買入。