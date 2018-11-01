能源盤後─EIA報原油庫存漲320萬桶 對沖減少油價看漲 伊朗制裁逼近

在政府數據顯示美國庫存增加後，油價在週三 (31 日) 結束了 2 年來最大的一個月內跌幅。

布蘭特原油期貨收低 1.31 美元，或 1.72% 至每桶 74.64 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.28 美元，或 1.93% 至每桶 64.90 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.09% 至每加侖 1.747 美元。

天然氣收高 0.096 美元，或 3.01% 至每一千立方英尺 3.283 美元。

週三，美國能源情報署 EIA 報告稱截至 10 月 26 日當週原油庫存增加 320 萬桶，為連續第 6 週上漲。工業集團美國石油協會 API 報告也稱原油庫存成長 570 萬桶。分析師和交易員平均預測增加 290 萬桶。與此同時，汽油庫存減少 320 萬桶，蒸餾油庫存減少 410 萬桶。

最近幾週全球經濟增長減緩的擔憂打壓了股市，而原油則是股市波動的犧牲品。油價已從 10 月初達到的 4 年高點下跌約 12%。

西德克薩斯中質 WTI 原油週二 (30 日) 跌至 8 月中旬以來的最低水平。由於美國總統川普本週威脅要對北京徵收新的關稅，因此中美之間的貿易爭端不斷升級仍然是一個重要的焦點，對油價下跌較有利。ION Energy 顧問 Kyle Cooper 認為，如股市還未跌至谷底，油價也同樣不會見底價。

同時，美元走強也對油價構成壓力。隨著美元走強，以原油為單位的美元商品對外國投資者來說變得更加昂貴。

對沖基金影響

對沖基金已減少其對油價上漲的賭注，縮減至一年來的最低水平也代表投資人對石油市場保持的謹慎態度。

商品期貨交易委員會 CFTC 截至 10 月 23 日的數據顯示，對美國石油的看漲押注數量較看跌大約 4 比 1，該比率是 2017 年 10 月以來的最低值，與 7 月初的 26 比 1 相差甚遠。

自油價每桶 86 美元以來，交易所們看到了投機看漲的大幅減少，在過去 4 週裡，資金經理的原油淨多頭頭寸減少了 26 萬筆。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國對伊朗石油制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁，伊朗的原油出口量已經下降了約 80 萬桶。

伊朗石油出口禁令於 11 月初正式開始。