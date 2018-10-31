因應美中貿易戰 巨大轉單台灣廠生產達30億元 明起採兩班制作業

美中貿易戰迄今仍無緩和跡象，自行車整車廠巨大 (9921-TW) 為避免在大陸生產的自行車及電動自行車，銷往美國時遭課重稅，將擴大在台生產規模；自明 (1) 日起，在台灣大甲的工廠，將開始實施兩班制生產。

巨大對於此集團內的生產線調整，預估自中國大陸移回台灣廠生產的規模一年約在 30 億元，不過巨大董事長杜綉珍強調，此一調動因為集團內生產基地調整，不會影響到公司營收，但移回台灣後成本將增加，且將再進行 300-400 名員工的增聘。

不過，巨大擴大在台灣廠的生產的兩班制生產，仍可能應付不了在短時間回流台灣的高階車種訂單，巨大執行長劉湧昌指出，對於快速產生的人力需求，也希望能取得主管機關的同意增加外籍員工的僱用員額，以應急需。

此外巨大集團內也有因應生產線快速擴增的應急辦法，預計也進行在台倉儲、生產用地的調整，以整合出更有效率的生產模式；不過，在現階段美國川普政府對於自中國大陸輸美自行車課以加徵 10% 關稅，劉湧昌指出，經過巨大與 OEM 客戶協商結果，仍能夠忍受，移轉回台生產的項目仍以高階自行車及電動自行車為主。至於市場認為自行車生產體系可能外移到中南半島生產，他則認為供應鏈尚不完整，短時間內難以實現。

劉湧昌指出，明年的巨大機械成長動力，在電動自行車、Liv 品牌自行車及將自創品牌明年 7 月上市的高級自行車相關配件；而對於電動自行，由於巨大採用日本的動力組、松下的電池組及巨大自行開發的感應元件軟硬體，因此，不受目前傳出德國 Bosch 套件供應量可能出現缺口的影響。

今年以來，巨大電動自行車的營收，包括 OEM 及 OBM 產品，占營收比重約 14%，杜綉珍則看好此一產品的高度成長性，預估以 5 年以上的時間達成占營收 40% 的目標。