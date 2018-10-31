〈台積南京廠量產〉劉德音：中國半導體業成長看俏 南京廠就近服務躬逢其盛

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(31)日舉行南京廠量產典禮，董事長劉德音致詞時指出，半導體業過去 60 年中快速發展，引領驅動資訊產業革命，未來幾 10 年應用與發展仍無可限量，中國大陸 IC 設計業近年更是快速成長，台積電未來將躬逢其盛，藉南京廠就近服務，可協助當地設計業者進一步成長。

劉德音強調，台積電 2003 年在中國大陸投資建廠，參與中國半導體產業近 15 年發展，中國半導體業從曾經的落後到追趕，時至今日，相關企業已位列世界一流，半導體設計業近年更是快速成長，營收規模從 10 年前的 30 億美元，成長到今日 210 億美元，市占率從 6% 成長到 20%，台積電也躬逢其盛，未來藉由南京廠將就近服務，協助當地設計業者，更進一步成長。

劉德音也認為，台積電的 16 奈米製程，也將使中國大陸在地晶圓服務水準，將明顯提升。

劉德音強調，台積電努力成為全球半導體產業的夥伴，台積電堅持信正直、重承諾，持續創新，在此基礎上釋放客戶新能量，進一步豐富人類生活，受到客戶與供應商支持，台積電維持領導地位多年，去年營收 321 億美元，再創新高，相信未來幾年半導體產業發展與應用仍無可限量。

劉德音也說，半導體是跨國產業，需要來自全球各地創新要素的自由流動與激勵，因此除了在全球主要市場建立營運據點，人才募集也將不論國籍，在高度競爭環境下，台積電研發的最先進工藝與生產技術，有賴最有效知識產權制度加以保護，確保產業內公平競爭，才能專注研發，推動創新，因此台積電也感謝看到中國各級政府，對知識產權的保護，以及給予的重視與努力。

另外，劉德音也說，台積電南京廠，也已獲得國際綠色建築 LEED 金牌認證，十分感佩南京廠同仁，在過去短短 2 年又 3 個月，付出巨大努力與心血，從興建全球廠區，進機生產、再到量產等，持續創造奇蹟。