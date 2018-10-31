〈房產〉房市旺季 信義房屋全台門市10月成交量月增12%

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 10 月前 28 天的交易表現，結果顯示，雖然 10 月股災多少影響市場氣氛，但因時序步入第 4 季傳統旺季，10 月房市交易量，仍較去年同期小增約 2%，較 9 月成長約 12%。

信義房屋統計發現，10 月的成交房屋物件中，在總價 1500 萬元以下的交易約占全台門市成交案 7 成左右，買氣並未受到股災波及，但總價 1500-5000 萬元以交易，則可發現受股災影響市場交易動能略減。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10 月股市波動幅度大，難免購屋人的信心會受到影響，10 月上旬股災惡化前，買氣明顯回流，但下半旬就可以感受到股災對市場產生影響，房市交易放緩，而以區域和產品來看，北市 2500-5000 萬元與新北市 1500-2500 萬元的產品，購屋需求沒那麼急迫的換屋型買方，對於股災反應最為敏感，短期的購屋信心受到影響。

不過現在市場仍以自住當道，有 7 成的交易屬總價 1500 萬元以內，這部份受股災衝擊有限，因此交易量仍可反應旺季效應，不過若無股災的外在因素干擾，可能旺季回溫的跡象會更為顯著。

台北市 10 月房市交易量月增 9%，年增 1%，市中心中正區、中山區與大安區的交易增溫，拉高平均房價至每坪 63.2 萬元，高於上月與去年同期，新北市則是第一圈以外的市場交易回溫，10 月房市交易量月增 16%，且年小增 3%，至於大台北以外的區域，桃園交易量月增 7%，但較去年同期減少約 1 成，台中市則是較上月持平，但年減 14%，台南、高雄都見到買氣回籠，房市交易量月增和年增都在 1 成以上。

曾敬德表示，11 月緊接著有選舉等議題干擾，但自住買盤回流，首購的需求穩定，若股市能夠逐漸回穩，則今年房市旺季的效應將更為明顯。