信義房屋上半年EPS0.65元 仲介業務成長21%

信義房屋 (9940) 今(13)日舉辦線上法說會，第二季合併營收為 26 億元，稅後淨利 2.7 億元，每股盈餘 0.37 元。累計 2018 上半年合併營收為 51 億元，稅後淨利 4.8 億元，每股盈餘 0.65 元。受惠於整體房市回溫，上半年仲介業務合併營收為 46 億元，較去年同期成長 21%。信義房屋財務主管陳志桓表示，上半年台灣六都房市交易量相較去年同期成長約 5%，加上信義房屋的品牌優勢以及相關子公司表現不差，信義房屋仲介本業合併營收較去年同期有兩成以上的成長。



此外，今年 6 月五大行庫新承作房貸利率降至 1.624%，創統計以來次低水準，貸款購屋條件相當寬鬆，對房市的回溫也有加分效果。5 月下旬以來買氣指標則呈現淡季不淡的情況，反映整體自住需求強勁。



在建案進度方面，「信義嘉庭」首期建案已於 2017 年 4 月大量集中交屋，當月即認列營收新台幣 53 億元；第二期也持續銷售中，累計已售 442 套，銷售率 81%，其中今年上半年共銷售 168 套，而光是今年 4 月初新推盤的住宅產品，截至 6 月底已銷售 164 套，銷售率已達 67%，銷售情形不錯，這一批銷售的交屋高峰期預計落在 2018 年底之前。



此外，陳志桓表示，江蘇無錫案及板橋市永翠段共三個開發案現正設計規劃中，無錫建案預計今年第三季末動工，並於 2019 年底前陸續完成結構封頂並進行銷售；板橋市永翠段二筆開發案預計於 2019 年第一季及第二季取得建照，延續信義品牌精神將人文特色與社區營造概念融入建築設計，其中 4+6 地號正對 435 藝文特區的絕佳地理位置，預計在 2019 年第一季推案銷售。



至於信義房屋 2018 年股東會決議配發每股 2.5 元現金股利及 1.31 元股票股利，董事會訂定 2018 年 6 月 25 日為除權除息基準日，已於 2018 年 7 月 18 日發放股利約 25 億元，其中包含現金股利 16.3 億元及股票股利 8.5 億元。

