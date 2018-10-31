〈房產〉房仲業台灣房屋門市10月成交量六都均呈月增 北高價跌

連鎖房仲業增台灣房屋集團統計內部成交行情，10 月的全台六都交易量均呈現月成長格局，中以桃園 30.1% 漲幅最大，成收價格上高雄市較上月跌 2.6%，台北市成交價格較上月小幅修正 1.4%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，第 3 季有民俗月、颱風季干擾，尤其是中南部買氣遲滯最明顯，而 10 月進入傳統購屋旺季，趕年底前成家的自住購屋需求浮現，不過雖然買家購屋意願大，但追價意願和能力都不高，因此價格不容易有過多的漲幅空間，這也顯示房價逐漸走向市場機制的平衡。

而 10 月台灣房屋門市桃園地區交易量增最為明顯，台灣房屋智庫經理江怡慧分析，前 3 季觀望客層遞延性的買盤，經過探價後發現價格修正有限，且整體住宅價格不減反漲，因此進場。桃園市交易熱區前 3 名分別為中壢區第一、再來是楊梅區、桃園區以及八德區並列第二，再來由平鎮區居三，顯見 10 月交易程度南桃園與北桃園不分高下

台灣房屋 10 月桃園成交價格月增長 2.8%，江怡慧說，房價增加主是要因為購屋區域明顯集中在有建設有議題的區域為主，桃園建設利多頻頻釋出加上年前剛性需求所造成，首購族仍是交易大宗，平均購屋總價鎖定在總價 1000 萬內的住宅為主，現階自住盤客層成為房市穩定的買盤。