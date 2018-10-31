〈金管會立院備詢〉實支實付理賠設限惹民怨 金管會喊卡暫不修法

日前傳出金管會擬修法讓「實支實付」醫療險的理賠金額最多不能超過醫療支出，對此，金管會主委顧立雄今 (31) 日澄清，在內部討論後，確定實支實付醫療險內容複雜，無法用保險法單一條文去處理，如果實支實付沒有理賠弊端，金管會可能會傾向維持現狀，也就是接受「多保多理賠」。

台灣的醫療險主要分為「定額給付」及「實支實付」。「定額給付」是指不管保戶實際花了多少錢，就是理賠「固定」金額；而「實支實付」則是醫療收據寫多少，保險公司就理賠多少。

但日前傳出，金管會擬修法，就算買多張實支實付險，理賠總額不能超過實際醫療支出，也就是「副本理賠」可能面臨限縮管制。

此消息一傳出，立刻引發網路討論與抱怨，有些網友還認為金管會「管太多」，因此，今天立委蔡易餘也關切此議題，他更質疑，修法針對實支實付，是圖利保險業，是替保險業省去更多負擔成本，並傷害早前已買好實支實付醫療險的民眾。

對此，顧立雄澄清，在內部討論後，確定實支實付醫療險內容複雜，無法用保險法單一條文去處理，所以並沒有要修法，將檢視實支實付是否有道德風險等弊端，再決定是否用行政措施處理「複保險」問題。

顧立雄進一步指出，「複保險」的概念主要應用在財產保險上，因為財產保險對於損失的認定較為具體，但實支實付的保險內容相當複雜，民眾的實際損害，沒有辦法像財產保險一樣有標的物來界定。

顧立雄表示，金管會只要檢視實支實付醫療險並沒有產生道德風險等弊端，就沒必要再祭出的措施，會傾向維持現狀，也就是接受「多保多理賠」，金管會還會再召開一次公聽會來討論。