達邁Q3稅前盈餘1.68億元登頂 前3季每股稅前賺3.19元

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 今 (31) 日公布第 3 季自結財報，稅前盈餘 1.68 億元，創新高，季增 46%，年增 43.13%，累計前 3 季稅前盈餘為 3.94 億元，年增 56.71%，每股稅前盈餘為 3.19 元。

達邁第 3 季旺季合併營收為 6.2 億元，季增 4.2%，年增 11.1%，營業淨利為 1.64 億元，季增 80.2%，年增 36.7%，稅前盈餘 1.68 億元，季增 46%，年增 43.13%；累計前 3 季合併營收為 17.68 億元，年增 30.6%，營業淨利為 3.8 億元，年增 44.5%，自結稅前盈餘為 3.94 億元，年增 56.71%，依目前股本 12.33 億元計算，每股稅前盈餘為 3.19 元。

達邁主管指出，第 3 季營業淨利較前一季上揚，是因利基型產品銷量提昇, 產品組合優化所致。

另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃投入興建，預計 2018 年底完成，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後 PI 年產能將由 1500 噸提高到 2100 噸，提升產能達 40%。