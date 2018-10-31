〈房產〉剛性買盤出籠 房仲業統計10月交易量呈現月增、年增

在市場剛性買盤出籠挹注下，房仲業統計 10 月交易量呈現月增及年增，房仲業住商機構統計 10 月全體系門市交易量，全台月增 17.5%，年增 4.8%。在區域表現上，以高雄市的月增 31.7% 表現最為強勁。

住商機構統計各區域交易量表現，台北市月增 20.5%，年減 3.3%，新北市月增 14.7%，年增 9.6%；桃園市月增加 6.6%，年增 2.1%，台中市月增 7.5%，年增 6.8%；台南市月增 22.0%，年增 22.8%；高雄月增 31.7%，年減 3.6%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，年底自用買盤轉進，總算在沈澱數月後，交易明顯回春，顯見房市剛性需求十分強勁。

綜觀全台交易狀況，今年較去年同期強。徐佳馨分析，今年上半年買方感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加，因此前幾個月都有不錯成績，不過因為話題減少，加上降價風趨緩，買方態度保守，下半年表現轉軟，第 3 季表現更為慘淡，所幸在第 4 季的第一個月有所表現，其中北部表現較佳，但距離大選僅剩月餘，能否有表現，仍舊值得觀察。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除了零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以有大幅讓利空間外，議價空間已達到極限，買方雖然期待價格修正，不過仍有難度，短時間內除非有重大意外讓價格下修，不然很難期待市場有太好表現。