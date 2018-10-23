〈房產〉房仲調查：95%民眾心中黃金通勤時間在1小時內

房仲業信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行 2018 年第 4 季的購屋意向調查，其中有關通勤時間調查顯示，過半民眾認為，單趟可忍受的通勤時間為半個小時內，另外則有 43% 則可忍受半小時到 1 小時通勤時間，統計有 95% 的民眾可忍受的黃金通勤時間在 1 小時以內。

至於受訪民眾對於未來房價看法部分，民眾對房市看跌態度，由上一季的 49%，上升到 52%。

通勤時間長短不僅關係到生活品質，也與房價水準息息相關，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在大台北捷運生活圈中，1 個小時的通勤時間幾乎可以囊括 8、9 成的捷運站，像 101 商圈捷運站，最遠的淡水站乘車時間約 51 分鐘，頂埔站到淡水則約 67 分鐘，絕大多數北捷站點乘車時間多在 1 小時內，因此，大台北捷運生活圈的確相當符合民眾對於 1 小時黃金通勤時間的條件，不過相對因為具有節省通勤時間的優勢，捷運宅的房價水準也會高於周邊的一般住宅。

至於民眾對於未來房價看法的情緒反應，連續多季的看法改善，到此季告一段落，本季看跌房價受訪者過半達 52%，看持平 39%，看漲 9%；顯示此次調查時，可能受貿易戰等外在因素干擾，民眾有感未來不確定性升溫。

另外市場關注的利率議題，高達 61% 受訪者表示，未來是否升息並不影響購屋決定，有需求就會購屋，顯見是否升息的議題，對於多數的購屋人影響有限，但也有 31% 受訪者認為有影響，會暫緩購屋。

曾敬德表示，此次調查結果和上季類似，房市已經脫離恐慌期，但調查顯示市場也不認為短期內房價會反轉向上，而現階段在市場上購屋的民眾，應是有實際需求且對未來看法相對持平的一方，這樣的回溫買氣有機會延續到第 4 季。

信義房屋是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2018 年 9 月 13-25 日，總計回收 1483 份網路問卷。「在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內」。