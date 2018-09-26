〈房產〉低利環境 房仲：五大銀行新承做房貸利率連115個月跌破2%

根據央行統計資料顯示，全台五大銀行新承做房貸利率從金融海嘯爆發、全球大行量化寬鬆至今，五大銀行的新承做房貸利率從 2009 年 2 月跌破 2%，至今年 8 月已連續 115 個月都在 2% 以下，而最近的 26 個月房貸利率甚至在 1.7% 以下，低利環境雖然可降低房貸族與購屋人的貸款負擔，但央行也提醒民眾須留意未來升息的風險。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，金融海嘯後各國央行紛紛印鈔救世，至今仍未回到金融海嘯前的利率水準，而國內最新 8 月五大銀行新承做的房貸利率僅 1.626%，目前正處於歷史的相對低利水準；以新北市的電梯大樓為例，聯徵中心統計新北市大樓今年第 2 季的平均貸款利率為 1.75%，同時也是近年以來相對較低的貸款利率。

國內的低利環境已經維持相當一段時間，雖然降息的初期的確可以刺激買氣，不過歷經這麼久的低利環境，現在需求與房價水準可能才是影響民眾購屋的關鍵，低利雖可降低購屋負擔，但可能已經沒有再有刺激買氣的效果。

而美國隨景氣強勁復甦，近期利率逐步調升，央行也曾幾次公開提醒國人未來升息的風險，曾敬德表示，未來若僅升息幾次，並非走一大段升息循環，則升息對於市場影響有限，不過建議民眾民眾購屋時可以先試算，假設升息 0.5%-1% 的狀況下，是否會造成負擔壓力大增，以 20 年的本利攤還試算，升息 1 碼 0.25% 的狀況下，每百萬可能多增加約 120 元的房貸支出。

而今年的央行可能升息，已為民眾的認知之內，由永慶房屋完成的第 4 季房市動向調查資料顯示，61% 消費者認為 2019 年台灣將會升息，其中 93% 消費者認為 2019 年會升息 1-2 碼。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，調查結果 74% 屋主對於升息壓力的承受度在 3 碼內，且占比由 2018 年第 1 季的 67% 提升至 2018 年第 4 季的 74%，今年以來賣方的壓力感受度持續增加；而買方感受升息壓力明顯高於屋主，82% 消費者對升息壓力承受度只有 3 碼，

謝志傑指出，去年升息議題只有美國獨行，消費者仍感受不到壓力，但隨著聯準會轉鷹、下半年通膨升溫的狀況下，明年央行啟動升息的機會增加，買賣雙方也高度關注升息議題，今年以來呈現高度憂慮。