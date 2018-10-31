日本央行維持負利率政策不變！消費稅提升恐影響經濟

日本央行 31 日召開貨幣政策會議，以 7 比 2 的票數通過維持負利率政策，並透過購債將 10 年期日債殖利率維持在 0% 左右水平，符合市場預期。經濟前景部份，日本央行預測 2019 財年至 2020 財年經濟將持續擴張，但中長期通膨預期稍有落後。

會議決策

日本央行委員將持續透過殖利率曲線控制，進行量質兼備的寬鬆貨幣政策，直到消費者物價指數 (CPI) 達到 2% 的目標水平。明年 10 月提升消費稅可能會造成影響，因此日本央行決定維持超低水平的短期與長期利率。

短期利率部份，金融機構存入央行的政策利率結存 (Policy-Rate Balance)，將適用 - 0.1% 的利率。

長期利率部份，日本央行將持續實施購債政策，將 10 年期日本公債殖利率維持在 0% 左右的水平，依照經濟活動的發展情況和價格變化，殖利率可能將在一定的範圍納上下移動，預計購債額度為每年 80 兆日圓。

購入資產指引部份，日本央行將持續購入追蹤日股的 ETF 與日本房地產投資信託基金 (J-REITs)，購入金額分別約為 6 兆日圓與 900 億日圓。但根據不同的市場情況，額度可能會向上調整或下修。

此外，日本央行將維持 2.2 兆商業票據與 3.2 兆公司債的流通額度。

經濟前景

日本央行預期，在寬鬆政策支撐下，日本 2018 財年的經濟將持續以超出潛力的速度成長。2019 財年至 2020 財年經濟將持續擴張，主要受到外部需求的支撐，然而，因企業固定投資可能出現週期性放緩，以及調升消費稅所帶來的負面影響，擴張速度預期將放緩。

日本央行對 GDP 年度增幅預測

扣除生鮮食品價格的核心 CPI 則以較弱的速度增長，日本央行指出，此主要為兩大因素所造成，第一為勞工認為企業不會輕易調升薪資，再來，企業在生產力和技術進展方面，還有很多的提升空間，上述兩項原因使中長期通膨增長速度落後於預期。

日本央行對扣除生鮮食品價格核心 CPI 預測

然而，日本央行指出，在產出缺口 (Output Gap) 高於零的情況下，企業將逐漸調薪，而消費者對於價格攀升的容忍度也將提升，則中長期通膨將可逐步攀升，CPI 年增率將逐漸靠近 2% 目標，但目前動能仍不是非常穩健。