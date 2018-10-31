9月工業生產：日本月減1.1%、南韓呈19個月以來最大跌幅

日本經濟產業省週三 (31 日) 公布數據顯示，9 月工業生產按月下跌 1.1%，表現遜於市場預期，主要受到天災與美中貿易戰影響；同一時間，南韓統計局公布，9 月南韓工業生產按月下滑 2.5%，為 19 個月以來的最大跌幅。

日本

日本 9 月受到地震和颱風等一系列天災影響，生產受損，此外，美中貿易戰持續升溫，可能導致日本出口受影響，使經濟前景蒙上陰影。日本出口大量電子零組件與設備至中國，而這些產品將被用於製造輸美的商品。

日本 9 月工業生產按月下跌 1.1%，低於分析師中值預期下跌 0.3%，按年下滑 2.9%，8 月按月增長 0.2%。汽車和汽車零組件生產月跌 2.5%，半導體和面板製造設備下滑 1.4%。

日本工業生產數據 (年度變化)(資料來源: tradingeconomics)

電子零部件庫存 9 月攀升 9.6%，為 6 個月以來最大升幅，暗示著需求疲弱，可能導致相關製造商未來減少產量。工業庫存指數為 113.3，較前月下滑 2.3%；工業出貨指數為 98.5，較前月走跌 3.0%。

日本經濟產業省對製造商進行調查，預期 10 月的工業生產月升 6.0%，11 月將月減 0.8%。

南韓

南韓統計局 31 日公布，受到汽車和電子零組件生產下跌影響，9 月經季節性調整的工業產出按月下跌 2.5%，為去年 2 月以來的最大跌幅，按年大減 8.4%，8 月按月走升 1.3%。

南韓工業生產數據 (年度變化)(資料來源: tradingeconomics)

9 月工業生產指數按月下跌 1.3%，9 月汽車生產按月下滑 4.8%，零組件生產按月大幅減少 7.8%。

工業生產數據不佳，使市場擔憂南韓經濟增長是否失去動能，韓國央行指出，南韓第 3 季 GDP 季增 0.6%，年增 2%，為 2009 年第 3 季以來最緩增幅，該行並將 2018 年全年 GDP 增幅從 2.9% 下修至 2.7%。