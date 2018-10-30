〈房產〉雙北2房熱門捷運宅站點 西門、林口站最夯

房市低單價、低總價產品當道，2 房產品也因應大量推出，房仲業者根據實價登錄資料，觀察近一年雙北市捷運站周邊 700 公尺內 2 房產品成交資料，台北市交易量最多在西門站，新北市則在林口站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，隨著家庭結構改變，小家庭逐漸成為社會主流，2 房產品符合首購族及年輕族群的居住需求，捷運周邊的產品更能為家庭帶來便捷的生活。

同時，房市轉為剛性需求，民眾購屋也更理性，捷運宅交通方便、周邊生活機能佳，對民眾十分有吸引力，若是預算有考量，可先從坪數較小或是距離市區較遠的末端站看屋，遇到合適的物件積極出價，早日入住捷運生活圈。

以雙北市捷運站周邊 700 公尺內 2 房產品的交易量分析，台北市交易量最多的站點分別是西門站、中山國小站及新北投站，謝志傑表示，近期政府政策使台北市東西軸線翻轉，西門町商圈再度崛起，商圈範圍擴大，國內外觀光客絡繹不絕，而捷運「西門站」周邊近一年 2 房產品成交 89 件，平均房價約每坪 58.5 萬元，其中主要有京都大觀及昇陽鵬城新屋交屋拉抬交易量，另外在中華路一段、西寧南路及康定路都是熱門成交路段。

「中山國小站」周邊生活機能完善、交通便捷，鄰近晴光商圈，周邊學區林立，近一年 2 房產品成交 73 件，平均房價約每坪 63.4 萬元，謝志傑說明，中山國小站周邊產品型態多元，而近一年的交易中則有中山凱宴、天璽新屋交屋，其他交易熱門路段包括林森北路、農安街及雙城街一帶。

而新北市捷運站周邊 2 房產品交易量最多的是機場捷運的「林口站」，周邊交易量最近一年有 144 件交易，平均房價約每坪 31.1 萬元，謝志傑表示， 近年林口新市鎮發展穩定，商場百貨陸續進駐，人口持續成長，近一年捷運站周邊的 2 房交易多為新屋交屋，知名建案如星空樹、三井 3 錦及力璞玉等等。

新北市 2 房捷運宅近一年交易量排名第 2 名的是年底即將通車的環狀線「幸福站」，近一年周邊 2 房交易量為 143 件，平均房價約每坪 37.4 萬元，幸福站右側的頭前重劃區有新屋「幸福捷境」交屋，另外在新莊副都心有「新六藝」交屋，此外，車站西側是新莊舊市區，生活機能便捷，多成交公寓型產品。

「南勢角站」周邊近一年 2 房交易量有 141 件排名第 3，平均房價約每坪 44 萬元，謝志傑表示，南勢角站周邊有菜市場、夜市、量販店，採買機能十分便捷，作為中和線的末端站，房價又稍稍較前面幾站實惠，因此也吸引不少民眾購屋，其中有双捷晶華、聽樹唱歌、達永春嶺等新屋交屋帶動今年 2 房產品交易量。