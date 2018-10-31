已有6國國內立法通過 TPP將於12月30日生效

由於澳洲國內已立法批准，11 國 TPP(跨太平洋夥伴關係協定) 確定將於 12 月 30 日正式生效，較原預計時間早了約半個月。

紐西蘭貿易和出口增長部長 David Parker 表示，澳洲成為第 6 個國內立法批准此協議的國家，由於協議在至少 6 國批准後的 60 天生效，因此將在 12 月 30 日生效。

墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭和加拿大都已經完成國內立法機構的批准。紐西蘭負責接收及對外發布成員國資訊，他們在週三收到澳洲的正式通知後，即對外宣布此事。

TPP 原本為 12 國的協議，但美國決定退出，其餘 11 國由日本領導修改協定，改稱 CPTPP(為跨太平洋夥伴關係全面進步協定)，又簡稱為 TPP-11。

一旦貿易協定生效，來自成員國的 TPP 委員會將決定有意願參與的國家，如泰國和英國，要遵循何種步驟加盟。

在 TPP-11 的協議下，成員國將降低農業和工業產品的關稅，並統一商業規則。99.9% 的日本工業產品及 98.5% 的農、林、海業產品的關稅最終將被廢除。

仍待批准協議的 5 個成員國是汶萊、智利、馬來西亞、秘魯和越南。這些經濟體的總和超過全球 GDP 的 13%，總計 10 兆美元。