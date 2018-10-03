只比TPP多得7000萬美元 川普NAFTA乳業爭鬥雷聲大雨點小？

新版北美自由貿易協定（NAFTA）——USMCA 給美國乳業帶來的好處可能沒有川普聲稱的那麼多。

美東時間 2 日周二，美國銀行旗下投行美林的全球經濟學家 Ethan Harris 在報告中告訴客戶，包括乳業在內，加拿大在 USMCA 中對美國做出的部分妥協「大部分是象徵性的」。

新協議小幅減少了加拿大乳業農場主的貿易保護主義，根據新的 USMCA，美國乳製品生產商將有權進入 3.59% 的加拿大乳製品市場，只比川普的前任歐巴馬簽署的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）規定比例 3.25% 高一點。

Harris 估算，這一比例變動意味著，美國對加拿大出口的乳製品只會比遵循 TPP 協議情境下多 7000 萬美元，相當於 GDP 的 0.0003%。而且 Harris 認為，美加墨達成 USMCA 不代表中美貿易關係會改善。

若以上估算無誤就意味著，川普如果不「退群」TPP，即使沒有 USMCA，加拿大也早晚得讓出 3% 以上的乳製品市場。這可能是加拿大就這一市場問題做出讓步的部分原因。

Harris 的以上估測顯然和川普唱起反調。本周一 USMCA 達成當天，川普發推文表示，「USMCA 是歷史性的交易」，它將為美國的農場主和製造商「大幅打開一些市場」。

值得一提的是，無論是從實質貿易前景還是從爭取選票角度看，進入加拿大乳業市場都是 USMCA 給美國和川普本人帶來的一大利多。



USMCA 達成意味著多邊自由貿易協定仍在運轉，為未來同歐盟、日本以及英國達成雙邊、多邊自貿協定提供了範本。協議內容利多美國的方面主要有二：加拿大將向美國提供約 3.5% 的國內乳製品市場市佔率；美國對鋼鐵和鋁的關稅目前仍將維持。

對美國來說，USMCA 讓加拿大開放了奶製品和酒類市場，這一條就會為川普贏回無數農場主的選票。而具體到汽車、鋁和鋼鐵關稅、版權保護、邊境關稅門檻等的政策，都頗有小勝的意味。在沒有真刀真槍和兩個鄰國打貿易戰的前提下，實現了貿易協議的重大突破，這樣的局面自然是川普政府非常樂於見到的。