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港股午盤漲0.6% 科網股集體大漲 舜宇漲近9%

截止午盤，恒指漲0.6% (圖：afp)
截止午盤，恒指漲0.6% (圖：afp)

港股今 (31) 日高開 0.68%，隨後一度漲逾 1%。截止午間收盤，恒生指數漲 0.6%，報 24732.97 點。國企指數漲 0.51%，紅籌指數漲 0.87%。

圖：google
圖：google

科網股集體大漲。舜宇光學 (2382-HK) 漲 8.95%，比亞迪電子 (0285-HK) 漲 6.9%，瑞聲科技 (2018-HK) 漲 4.65%；騰訊 (0700-HK) 漲 3.09%。

航空股上漲。中國國航 (0753-HK) 漲 4.75%；中國東方航空 (0670-HK) 漲 4.15%；中國南方航空 (1055-HK) 漲 2.74%。

信達生物 (1801-HK) 今登陸港交所，漲幅擴大至 19.17%，報港幣 16.66 元，最新市值為港幣 186.284 億元。信達生物昨日暗盤收報港幣 14.1 元，較發行價漲 0.86%。信達生物這次 IPO 發行 2.36 億股，募資淨額約港幣 31.55 億元。

先進半導體 (3355-HK) 獲上海積塔溢價 66.67% 提私有化，復牌暴漲 48.89%，報港幣 1.34 元。積塔與先進昨 (30) 日訂立合併協議，及先進董事同意向先進股東提出由積塔根據中國公司法第 172 條以積塔吸收合併先進的方式進行的先進的私有化建議，當中涉及登出全部先進股份。

中國財險 (2328-HK) 前 3 季淨利年減 25.46%，股價大跌 12.49%，報港幣 7.57 元。中國財險前 3 季營收人民幣 2775.92 億元，年增 16.02%；淨利潤人民幣 131.90 億元，年減 25.46%。

山水水泥 (0691-HK) 今日復牌，股價暴跌 37.36%，報港幣 3.94 元。山水水泥昨 (30) 日發行 9.748 億股新股，占發行前的現有已發行股份 28.85%，每股發行價為港幣 4.20 元，較 2015 年 4 月 15 日收盤價港幣 6.29 元折讓 33.23%。

分析指出，港股今雖有反彈，但 10 月幾乎從頭跌到尾，投資人普遍對市場產生信心危機，即使恒指估值便宜，也未能讓大眾產生興趣。展望 11 月，留意中美領導人於 11 月底在 G20 峰會上見面後成果如何？在此之前，建議提高現金比率。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 26 億元，港股通 (滬) 淨流入 1.02 億元；深股通淨流入 8.42 億元，港股通 (深) 淨流入 0.01 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國鐵建，淨流入 1.93 億元，其次為海螺水泥、北方稀土、盛和資源、恒瑞醫藥。資金流出最多的是中國平安，淨流出 2.16 億元。

深股通中資金流入最多的是京東方 A，淨流入 6282 萬元，其次為五礦稀土、台海核電、萬年青、長春高新。資金流出最多的是東方財富，淨流出 1.58 億元。

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