〈分析〉美國對晉華祭禁售令 封殺中國科技強國夢

美國商務部本周以向美國竊取製造技術為由，宣佈對中國積體電路廠晉華開鍘，禁止美國企業對此提供技術，被視作「中興第二」。這項禁令不只讓這間被中國官方大力扶植的企業前景堪慮，也讓中國打造世界級半導體產業的雄心遭受重挫。

晉華究竟是誰？

晉華是中國官方為建立 DRAM 供應鏈，大力扶植的三家業者之一，其他兩家分別為合肥長鑫、紫光集團旗下的長江存儲。

目前建廠速度最快的就是晉華，旗下擁有超過千名員工，目標要在今年底前開始量產用於智慧型手機與 USB 驅動器的記憶晶片，進而實現中國政府到 2020 年將進口半導體數量減半的目標。

美方再次阻斷北京的半導體「中國夢」？

不過，美國商務部在本週一 (29 日) 的禁令，打破了晉華與中國官方的美夢。美國商務部禁止本國企業在未經政府批准的情況下，向晉華出口和轉移源自美國的技術。

此舉顯示美國在這場貿易戰中，除了以關稅為武器，主要戰線也是美國遏制中國的技術崛起。法國外貿銀行 (Natixis) 研究中國問題的經濟學家 Alicia Garcia 更指出，美國當前做法可能會擴大至任何美國不希望中國掌握的高階技術。

事實上，晉華和美國記憶體大廠美光的官司從去年 12 月底就已展開，美光在加州提起民事訴訟，指控晉華和台灣聯電侵害其 DRAM 的商業機密，對此晉華和聯電雙雙否認，同時也對美光提出反控訴，目前官司還在纏訟中。

這回美國把晉華加入無法從美國公司購買零部件、軟體和技術產品的黑名單，用意十分明顯。目前要建晶圓廠不難，但關鍵設備幾乎都掌握在美國企業手中。也就是說，美國目前掌控全球晶片設計工具、製造設備和材料等多方面的核心材料，從晉華這件事上來看，如果美國把限制範圍放大，中國記憶體存儲產業業者也只能陷入巧婦難為無米之炊的困境。

拉長中國發展半導體之時程？

目前中國的存儲技術，或多或少還是得依賴美國、韓國、日本與台灣的支持，如果之後美國要求其他國家同步收緊對中國的支持，對中國業者來說，在此情況下想要追上他人花了數十年的時間和金錢在技術與產品的研發，追趕的路會更加遙遙無期。

當然，這對中國業者來說絕對是壞消息，但對美國的半導體設備和材料供應商來說，也是一項衝擊，包括應用材料、KLA-Tencor、IBM 和是德科技都是晉華的重要美國供應商，若這項禁運令持續下去，甚至進一步擴大，這些美國業者同樣「看的到但吃不到」迅速成長的中國半導體設備市場，成為貿易戰下的另一受害者。