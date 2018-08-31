中國8月製造業PMI終結連兩月走跌頹勢 分析師：特別關注進出口相關指數回落

中國官方公布，8 月製造業經理人指數 (PMI) 為 51.3%，8 月非製造業 PMI 指數為 54.2%，雙雙優於上月數值與預期值。

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的 2018 年 8 月份中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 51.3% ，比上月上升 0.1 個百分點。從 13 個分項指數來看，同上月相比，新訂單指數、新出口訂單指數、進口指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數下降，降幅在 1 個百分點以內。其餘 8 個指數均有所上升。其中，購進價格指數和出廠價格增幅超過 1 個百分點，其他指數增幅均在 1 個百分點以內。

分析師張立群指出，8 月 PMI 指數略有提高，結束連續兩個月走跌，繼續維持在 51% 以上的景氣區間，代表經濟短期向下壓力有所趨緩，經濟平穩成長趨勢明確。

不過，張立群強調得特別關注進出口相關指數回落，注意貿易爭端影響的逐步顯現。從其他各類指數，特別是價格類指數看，企業信心恢復較為明顯，生產經營活動也呈現恢復態勢，代表近期製造業生產穩中攀升。

今日中國股市並未上漲同慶，受昨晚消息指出，美國總統川普很可能在 9 月 6 日公眾聽證會結束後，旋即宣布對中國 2000 億美元課徵關稅，引發美股走跌，今日中國股市同樣開低走低，至截稿為止三大指數皆走跌。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

至於中國 8 月非製造業指數為 54.2%，較上月上升 0.2 個百分點。本月非製造業 PMI 各單項指數中，新出口訂單、存貨、投入品價格、從業人員、供應商配送時間和業務活動預期指數都比上個月回升，升幅在 0.1-1.2 個百分點之間；新訂單、在手訂單和銷售價格指數環比有所下降，降幅在 0.4-1.5 個百分點之間。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進指出，8 月份商務活動指數小幅上升，連續 12 個月穩定在 54% 以上，非製造業繼續維持穩健較快發展趨勢。服務業商務活動指數和新訂單指數均有上升，發揮經濟穩定器作用。受暑期假日帶動，零售、餐飲和景區服務業明顯上升，有助強化消費對經濟的帶動作用。就業的持續改善和企業預期的升溫，代表經濟平穩成長的基礎仍在。

值得關注的是，建築業新訂單指數降至 50% 以下，反映基礎建設投資需求基礎還需進一步鞏固。投入品價格指數連續兩個月上升，創今年內新高，需關注價格持續過快上漲帶來的通脹預期。本月，房地產業商務活動指數和新訂單指數較上月均有回升，但仍在 50% 以下，銷售價格指數有所回落，調控政策趨緊，行業整體調整格局未變。