【馮冠華專欄】港股今能否追升 要看中國PMI數據

10 月 31 日推介 - 龍源（916）及澳博（880）

1）上日港股市況總結：雖則 A 股週二反彈，盤中更有消息指川普向美國傳媒表示，預計在中國貿易問題上可達成大交易，但港股在騰訊（700）、友邦（1299）及中銀香港（2388）走弱下反覆下挫。恆指週整天上下波幅 399 點（曾升 128 及跌 271 點），最終以 24586 點收市，下跌 226 點。大市成交按日上升約 5% 至 996 億，滬深港通總成交按日則下跌約 15% 至 85 億，流向仍是淨流出，金額 4.6 億。



北向仍為淨流入，金額約 2.3 億。藍籌股 14 升 34 跌 2 持平。板塊方面，中資劵商、汽車、醫藥股表現較好；反觀中資電訊、澳門博彩、新經濟及水泥股則表現較弱。做空方面，佔大市成交回落至 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 36:64，重貨區方面，熊証仍在 25350-25399，牛証也不變在 24500-24549。

簡評：前天 A 股急跌而港股能背馳，但昨天 A 股反彈港股卻未能受惠，觀乎權重股的弱勢表現及指數期貨的交易量，昨天港股的下跌，或許是指數期貨所衍生的。姑勿論這是否正確的推斷，但易跌難升、市場信心仍在谷底則幾可肯定。川普一向出爾反爾，相信只有他的忠實支持者，才會相信他有誠意和中國解決貿易問題。

筆者的愚見是貿赤基本上只是借口（不然 6 月時中方的加大進口大豆建議應已被接納），打擊中國增長，消除國際領導地位的威脅才是重點。逢中必反的態度尤如本港的泛民主派，從貨幣操縱國及中程導彈兩件事件上，大家應可清楚看見美帝的居心。



筆者也從未見過一個國家領導人如此關心別國的股市表現。總統先生也在推特發文，稱選民們若想讓美股繼續下跌，他「強烈建議投給民主黨」，或許是在萬聖節先給大家來過驚嚇吧。在大選前夕的這些言論，相信是出於為最近疲弱的美股打氣而已。

昨天收市後有大量公司公佈三季度業績，招行（3968）和工行（1398）業績對辨，中石油（857）也特出，其 ADR 更大升 3.8%，相當於港幣 5.76。龍源（916）及澳博（880）的業績也不俗，兩者的股價最近非常疲弱，短線可愽反彈。昨晚美股大幅反彈，收市後公布業績的面書在盤後交易也造好，但人民幣仍在低位徘徊，港股 ADR 也只能小彈，港股今天能否逆轉，可能會放在市場焦點的中國 10 月官方製造業 PMI（市場估計數值為 50.6，上午九時公布）。

2）美股上週五市況總結：美股三大指數週二大幅反彈，道指上升 432 點或 1.77%，標指及納指也分別上升 1.57% 及 1.58%。美滙指數上升至 97.01，十年期債息也上升至 3.119%。紐約期油回落至 66.18 美元，VIX 下跌約 2% 至 23.35。港股 ADR 上升 90 點，相當於恆指 24675 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：中石油（857）公布第三季業績，歸屬母公司股東淨利潤按年增長 348.5% 至 210.36 億元；每股盈利 0.115 元。累計首三季，歸屬母公司股東淨利潤按年增長 177.1% 至 481.24 億元，每股盈利 0.263 元。

澳博控股（880）公布，截至 9 月底止首三季應佔溢利 22.05 億元，按年增 59.44%。經調整 EBITDA 為 28.78 億元，按年增 28.88%。單計第三季，集團應佔溢利 7.07 億元，按年增加 65.19%；經調整 EBITDA 為 9.19 億元，按年增加 26.58%。

中國石油化工股份（386）公布，按國務財務報告準則，今年首 9 個月盈利 601.55 億元（人民幣，下同），按年增長 52.7%。單計第三季，盈利 183.8 億元，按年增長 62.93%。

招商銀行（3968）公布，截至今年 9 月底止，首三季盈利 673.8 億元（人民幣，下同），按年增長 14.58%。單計第三季，盈利 226.24 億元，按年上升 15.75%。

工商銀行（1398）公布，截至 9 月底首三季業績，股東應佔溢利 2396.27 億元（人民幣，下同），按年增長 5.1%。單計第三季，盈利 791.85 億元，按年增長 5.57%。

4）新股訊息 ：私募基金管理公司瑞威資本（1835）今天起招股，招股價每股 5 元至 7 元，一手 400 股。

江蘇鍍鋅鋼產品製造商康利國際（6890）今天起招股，招股價每股 1-1.3 元，一手 2000 股。

信達生物（1801）今天開始買賣，昨暗盤收報 14.1 港元，較招股價漲 0.86%。

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