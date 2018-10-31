矽谷銀行：地緣政治不利風險 美元恐在年底前走弱

《彭博社》報導，在過去 3 季貨幣預測準確排行度中，矽谷銀行 (SVB) 是唯一一間皆保持在前 10 名的銀行，該行策略師認為，地緣政治風險、美中緊張關係與股市疲弱等因素，皆對美元造成壓力，認為年底前美元將走弱。

矽谷銀行指出，聯準會 (Fed) 升息和經濟增長等因素可能會支撐美元再走強一陣子，但該行的資深外匯策略師 Scott Petruska 表示，地緣政治風險將破壞此情況，美國和中國之間的緊張局勢，以及股市疲弱將對美元造成壓力。

Petruska 預計美股的跌勢將持續，市場資金將進入債市避險，導致 10 年期美債殖利率下跌，使美元較不具吸引力，總總相關效應將會使全球投資者遠離美元。他認為美元面臨的逆風正在增強，預計美元頂多再漲 1% 或 2% 就會到頂點了，而走勢將在年底前逆轉。



彭博美元現貨指數週二 (30 日) 觸及 2017 年 5 月以來的最高點，受到聯準會持續升息和美國經濟表現強勁的預期所推動，美元今年上漲約 4%，無視 2018 年初，策略師對美元將走弱的共識預期。

美元現貨指數走勢與美元淨多頭部位

另一方面，Petruska 也預期在今年晚些時候，英國應能順利與歐盟達成脫歐協議，並且義大利的預算案也將被批准，歐元和英鎊將因此被推升，使美元走弱。

Petruska 預計，英國達成脫歐協議，將推動英鎊對美元從 1.27 升至 1.33。此外，他密切監控信貸市場，若出現泡沫化，其他美國資產和美元將一同走低。

矽谷銀行對美元兌各國貨幣的預測

而許多對沖基金和投機者已開始減少美元的多頭部位，CFTC 公布的持倉報告顯示，過去兩週美元指數淨多單增長非常有限，截至 10 月 23 日的一週，美元指數淨多單僅增加 152 口。