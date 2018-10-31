央行態度趨鴿派 澳幣恐貶至9年低點

根據《彭博社》報導，資產管理公司 Hexavest 預估，在澳洲央行 (RBA) 態度日趨鴿派的情況下，澳幣兌美元恐續貶至 9 年低點。

台北時間週三 (31 日) 下午 5 點 55 分，Investing.com 數據顯示，澳幣兌美元下跌 0.39%，至 0.7078。

澳幣兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

由澳洲統計局資料可得知，澳洲第 3 季消費者物價指數季增 0.4%，增幅低於市場預期 (0.5%)；核心通膨已連續 11 季，未達央行目標值 (2% 至 3%)。

外界預期，上述情況，將使澳洲央行態度更趨鴿派，升息機率極低。

另一方面，作為澳洲主要貿易夥伴的中國，其經濟成長動能，已受到美中貿易戰影響，在人民幣大幅貶值的情況下，購買力將隨之衰退，不利澳洲。

2018 年以來，澳幣兌美元累計下挫約 9%。Hexavest 首席投資長 Vincent Delisle 直言，「若澳洲央行不和聯準會 (Fed) 玩相同把戲 (升息)，短期內的壞消息，就是貨幣變弱。」

Delisle 預估，澳幣兌美元可能會續貶至 0.67，創 2009 年以來新低。

《彭博社》對 23 名經濟學家的調查結果顯示，在 11 月 6 日的政策會議中，澳洲央行極可能將基準利率，繼續維持在 1.5%，按兵不動。