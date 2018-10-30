歐元區第3季GDP遜預期 歐元兌美元貶至1.1352

歐盟統計局今 (30) 日公布歐元區第 3 季國內生產毛額(GDP)，季增 0.2%、年增 1.7%，皆低於預期；受此消息影響，歐元兌美元走貶。

台北時間週二晚間 7 點 04 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元下跌 0.18%，至 1.1352。

歐元區第 3 季 GDP 季增 0.2%，為 2014 年以來最低增幅，表現不及預期 (0.4%)；年增 1.7%，亦低於預期 (1.8%)。

歐盟統計局並未提供所有成員國數據，但義大利統計機構稍早公布的資料顯示，受預算爭議影響，義國第 3 季 GDP 季增 0%、年增 0.8%，經濟成長陷入停滯。

歐盟執委會認為，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須修改預算草案；不過，義大利政府反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

10 月 24 日，歐盟駁回義大利預算計畫，為史上首見；若義大利反抗到底，明年將面臨巨額罰款。

此外，上週公佈的數據顯示，德、法兩國 10 月製造業採購經理人指數 (PMI)，表現皆不如預期，經濟成長恐趨緩。

德國 10 月製造業 PMI 為 52.3，創 29 個月新低，不如預期 (53.4)；綜合 PMI 為 52.7，創 41 個月新低，亦遜於預期；法國 10 月製造業 PMI 表現也不理想，創 25 個月新低。