前聯準會主席葉倫：聯準會應倡導「更長時間低利率」

周五，前聯準會主席葉倫在布魯金斯學會會議上發言時表示，在未來經濟下滑時，短期基準利率接近零，聯準會應該考慮採取「更長時間的低利率」的策略。葉倫現為該學會研究員。

葉倫表示，當短期利率接近零時，低利率維持的時間可以比經濟復甦後所需低利率的時間更長一些。她表示，這種做法可以鼓勵投資者承擔更多風險，並壓低聯準會無法直接掌控的長期利率，作為聯準會無法降低短期利率的彌補措施。

葉倫說，「這一策略能使聯準會在零利率下限階段推出更多寬鬆措施。」 當經濟衰退結束時，它將為經濟繁榮提供保證。

葉倫呼籲聯準會為該策略準備好一份「可信的聲明」，最好在下一次經濟危機到來之前為此種策略背書。

葉倫引用研究表明，在下一次經濟危機時期，聯準會有 40% 的可能性需要將利率降至零。此外，未來零利率下限出現的機率也將增大。截止 2028 年，零利率下限出現的機率為 25%。

這表明聯準會需要使用非常規工具，比如資產購買來刺激經濟增長。但葉倫指出，如果投資者知道聯準會將保持低利率，這本身也是一種刺激策略。

葉倫承認，保持低利率也有高通膨風險，但是同時會帶來超低的失業率，而通膨率超過聯準會 2% 通膨目標有可能只是暫時的。

此外，葉倫表示，「聯準會面臨的問題是如何管理貨幣政策以保持長期擴張。這將是一個非常大的挑戰。」 在不抑制經濟增長的情況下，防止通貨膨脹飆升將非常具有挑戰性。

葉倫稱，如果美國通膨在「少數幾年」內超過目標，將不會是悲劇。美國失業率偏低，意味著美國經濟「可能會過熱」，但不會很快到來。她還表示，美國如果放棄全球角色，可能造成全球新興市場壓力惡化。

在利率接近零，聯準會失去降息空間時，應該怎麼辦是困擾很多政策制定者的問題。在 2008 年金融危機之後數年，聯準會的基準利率都接近於零，目前聯準會的基準利率介於 1.75% 到 2％之間。

『新聞來源／華爾街見聞』