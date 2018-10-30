美團架構調整未提及出行業務 可口可樂三季報超預期 股價有望突破阻力位

• 可口可樂三季報大超預期 測試 47 美元阻力位

可口可樂 / 周一收盤 + 1.18%/ 報收 46.46 / 距年內低點 + 14.2%

在無糖可樂銷量帶動下，可口可樂第三季銷量、營收和利潤均超華爾街預期，其中利潤大漲 39%。

可口可樂盤前反應平淡，微跌 0.4%。

可口可樂第三季每股收益為 58 美分，高於華爾街預期的 55 美分；營收年增率下降 9% 至 82.5 億美元，但高於預期的 81.7 億美元。可口可樂第三季凈利潤大漲至 18.8 億美元。

可口可樂下半年以來延續上漲勢頭，但近來股價在 47 美元一線遭遇阻力徘徊不前。

• 美團上市後首次架構調整：聚焦「吃 + 平台」，未提及出行

美團點評 / 周二收盤 - 5.11%/ 報收 50.15 / 創 IPO 以來新低

10 月 30 日，美團點評宣布進行新一輪組織升級，這也是公司在港股上市後首次進行架構調整。

美團點評 CEO 王興在內部信中表示：「為更好地踐行『幫大家吃得更好，生活更好』的使命，我們將戰略聚焦 Food+Platform，以『吃』為核心，苦練基本功，建設生活服務業從需求側到供給側的多層次科技服務平台。」他宣布，美團將組建用戶平台，以及到店、到家兩大事業群。

此外，在新業務側，美團宣布成立快驢事業部、小象事業部、LBS 平台。

去年 12 月，美團點評內部結構曾進行一次「大調整」，當時，美團宣布成立新到店事業群、大零售事業群，同時成立出行事業部，由王慧文負責，探索為消費者提供更豐富、優質的出行選擇。此後，美團在上海等地推出了打車業務，並重金收購了摩拜單車。值得關注的是，在美團今年的組織架構調整中，並沒有提及出行業務。

美團點評今年 9 月 20 日在港股上市，上市以來股價持續走低，截至目前，美團點評市值已跌破 3000 億港元。周二，美團點評跌超 5%，盤中股價一度跌破 50 港元，創上市以來新低。

市場復盤

上證綜指 / 周二收盤 + 1.02%%/ 報收 2568 / 距年內高點 - 28.4%/ 距年內低點 + 4.9%

深證成指 / 周二收盤 + 0.72%/ 報收 7375 / 距年內高點 - 37%/ 距年內低點 + 4.1%

創業板指 / 周二收盤 + 0.76%/ 報收 1260 / 距年內高點 - 34.3%/ 距年內低點 + 6.3%

恆生指數 / 周二收盤 - 0.91%/ 報收 24586 / 距年內高點 - 26.6%/ 距年內低點 + 0.2%

• 連續兩日重創！貴州茅台大跌近 5% 成交額破百億！

貴州茅台 / 周二收盤 - 4.57%/ 報收 524 / 距年內高點 - 33.9%

由於在周末公布了遠不及預期的第三季財報，茅台連續兩日受重創，最終收跌近 5%，換手率逾 1.6%，成交額高達 106 億.

對此，公司急發公告稱基本面沒有改變，預計公司能順利完成年度計劃並有望超額完成，可繼續保持持續穩定健康發展勢頭。

中國品牌研究院研究員朱丹蓬認為，行業是否出現拐點，需要在明年的 Q2，也就是白酒淡季期，才能真正反映出市場的情況和品牌的實力。

貴州茅台滬股通周二成交 41 億元居首，被北上資金凈賣出 8.18 億元。

42°C 公司日報多次提到，這一財報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。

• 核心業務依然強勁 + 祭出史上最大規模庫藏股 平安 A 股一度漲超 4%

中國平安（H）/ 周二收盤 - 0.27%/ 報收 72.55 / 距年內高點 - 24.9%

華爾街見聞提到，10 月 30 日周二，中國平安 A 股低開 3%，H 股低開 1.4%，開盤後不久雙雙翻紅，一度走勢分化，隨後齊頭上漲，收盤時再現一漲一跌。

午後，平安 A 股一度漲超 4%，收盤時漲幅收窄至 1.29%。H 股一度漲近 1%，收盤微跌 0.27%，報 72.55 港元。

中國平安港股在年初漲至 96.666 港元後進入下行通道，但最近股價企穩，66 港元對其形成有效支撐。

交易機會

• 永輝超市三季報：凈利潤年增率下降 27%

永輝超市 / 周二收盤 - 2.28%/ 報收 7.3 / 距年內低點 + 5.8%

周二，永輝超市發布 2018 年三季報，公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 526.92 億元，年增率增長 21.67%；零售行業已披露三季報個股的平均營業收入增長率為 5.26%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 10.18 億元，年增率下降 26.9%，零售行業已披露三季報個股的平均凈利潤增長率為 37.89%；公司每股收益為 0.11 元。

目前，永輝超市股價企穩，6.9 元形成有效支撐。

• 工業富聯三季報：凈利潤負增 毛利率下滑

工業富聯 / 周二收盤 + 0.25%/ 報收 12.1 / 距 IPO 價 - 12.1%

10 月 30 日晚間，工業富聯披露了三季報。重點指標如下：前第三季營業收入為 2839.25 億元，比去年同期增長 32.09%；前第三季營業成本為 2607.97 億元，比去年同期增長 35.14%，成本增速快於收入增速；前第三季凈利潤 93.85 億元，其中歸屬上市公司凈利潤 97.56 億元，年增率增長 2.69%。

Q3 季度營業收入為 1249 億元，年增率增長 60%；Q3 季度凈利潤為 39.39 億元，年增率增長 - 12%；Q3 季度毛利率為 4.2%，凈利率為 3.2%，較上第一季均下降 0.2%。

2018 年 10 月 11 日，工業富聯以跌停的方式擊穿了 IPO 發行價，成為上市僅 4 個月就宣告破發的新股。

• 360 第三季業績增速下滑 凈利潤年增率僅增 0.4%

三六零 / 周二收盤 - 1.11%/ 報收 21.47 / 距年內高點 - 67.7%

10 月 30 日盤後，三六零發布 2018 年第第三季財報。據財報披露，公司 2018 年第第三季營業收入為 34.24 億，年增率增 8.1%；凈利潤為 9.54 億，年增率增 0.4%；歸屬於母公司所有者凈利潤為 9.79 億，年增率增 6.4%。

公司 2018 年前第三季實現營業收入 94.49 億元，年增率增長 11.77%；凈利潤 25.16 億元，年增率增長 7.93%。

三六零近期股價較為平穩，20 元對其形成有效支撐。

• 格力電器三季報：凈利潤 83 億 增長 38%

格力電器 / 周二收盤 + 1.7%/ 報收 37 / 距年內高點 - 37%

格力電器第第三季凈利潤 83.1 億元人民幣，年增率增長 38.4%。前第三季凈利潤 211.18 億元，年增率增長 36.59%。證金持股由 3.85% 降至 2.99%，董明珠持股 0.74% 新晉第十大股東。

格力電器在年初漲至 58.7 元後進入下行通道，目前已比年內高點跌去 37%。

• 工商銀行第三季凈利 792 億元 年增率增長 5.6%

工商銀行（H）/ 周二收盤 0.0%/ 報收 5.28 / 距年內高點 - 28.2%

10 月 30 日周二，華爾街見聞提到，「宇宙第一大行」中國工商銀行發布截至 2018 年 9 月 30 日止第第三季的業績報告。

整體來看，該行第第三季利潤、營收雙雙年增率增長，不良貸款率較上年下降，撥備覆蓋率較上年提高，各項資本充足率指標均滿足監管要求。

財報顯示，工商銀行第第三季歸母凈利潤 791.85 億元，年增率增長 5.57%；第第三季營業收入 1785.78 億元，年增率增長 5.34%。

工商銀行港股在今年年初漲到 7.35 港元後進入下行通道，周二收平，報 5.28 港元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：