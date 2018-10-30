四內銀大比拼U+A0 三季度農行盈利增長最勁

四大內銀相繼已發佈2018年第三季度業績，期內以農業銀行(01288-HK)利潤增長最凌厲，同比上升8.57%至558.22億元(人民幣. 下同)；其次是建設銀行(00939-HK)次之，增長6.64%至670.81億元；第三位為中國銀行(03988-HK)，增長5.7%至441.86億元；巨無霸中國工商銀行(01398-HK)則上升5.57%至791.85億元。

內銀業績保持平穩增長，原因之一得益於淨息差拉濶。其中以建行淨息差擴濶最多，第三季達2.34%，同比上升0.18個百分點；工行前三季則提升0.13個百分點至2.3%；中國銀行前三季淨息差只錄得輕微增增長0.04個百分點至1.89%。

資產質素方面，中國銀行保持領先，於9月末不良貸款率1.43%，與6月底持平；不良貸款總額1668.35億元。次位是建設銀行，不良貸款率為1.47%，較上季末降0.01個百分點；不良貸款餘額2018.21億元。第三位是工行，不良貸款率1.53%，較去年末跌0.02個百分點，不良貸款餘額2340.42億元，較2017年末增加130.54億元。農業銀行排於末位，不良貸款比率1.6%，但改善程度最多，較去年底降0.21個百分點，不良貸款餘額1882.58億元，較去年底減少57.74億元。

為符合未來更嚴格的資本要求，四大行均紛紛補充資本。中國銀行擬於境內外非公開發行總數不超過12億股，總金額不超過等額1200億元優先股；建行亦已公佈近日在全國銀行間債券市場完成發行2018年境內二期二級資本債券，發債規模400億元。中國工商銀行早前亦公佈，擬在境內發行總額不超過1000億元的優先股。農行早於今年初，亦擬透過非公開發行A股，集資最多不超過1000億元，以補充一級資本。