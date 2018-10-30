美股10月股災重挫市場信心 投信：基本面技術面優勢 支撐美元資產價值

美股 10 月股災，削弱投資人信心，但投信認為，從基本面來看，美國經濟復甦力道仍具支撐力道，且就技術面來看，美股主要指數現處位置離關鍵支撐價

位仍具相對優勢，美元資產仍具投資價值。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，美股近期波動主要來自市場雜音跟缺乏信心，但美股跌不代表經濟衰退，其中美國第三季度 GDP 成長 3.5%，超過預期，10 月製造業採購經理人指數 PMI 從 9 月的 55.6 升至 54.7，創下兩個月高點。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德 ‧ 布萊頓表示，美股劇烈震盪主要是聯準會升息縮表引發的資金緊縮、中美貿易紛爭及 ETF 等被動式資金調節，加劇美股震盪壓力。

陶德 ‧ 布萊頓表示，短線美國股市跌幅實有過度反應景氣放緩的悲觀預期，但市場氣氛與技術面轉弱亦不利股市反彈，後續蘋果等重量級企業財報及 10 月薪資增幅牽動公債殖利率走勢，將左右美股能否止跌回穩兩大關鍵。

法人指出，美國企業獲利表現可望支撐美股走勢，包括第 3 季獲利預估上調至 22.5%，是 2010 年第 3 季以來第三高增幅，截至最新約五成 S&P 500 指數成分股公佈企業財報獲利優於預期比例也高於五年平均。

安聯投信認為，量化緊縮和升息支撐美元升值，預估美元今年升幅約 7%。股票價格目前處於較高水位，短期內企業盈利成長仍然強勁，預期美國公債殖利率不再飄升後，美股後市可望樂觀看待。