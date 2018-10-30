〈人物側寫〉「巴西川普」波索納洛來了 他將如何疏遠中國？

巴西週日 (28 日) 舉行總統大選，極右派高舉「自由市場改革」旗幟的波索納洛 (Jair Bolsonaro) 確定當選新一任的巴西總統，而在全球貿易關稅戰的市況下，波索納洛也高舉了反中旗幟、強調巴西優先 (Brazil First)，波索納洛也因此被市場稱之為「巴西川普」。

目前中國為巴西最大的貿易夥伴國，也是巴西最大出口國，中國對巴西經濟至關重要，但巴西在迎來新總統波索納洛之後，巴西對中國的貿易政策將可能迎來巨大改變。

2017 年中巴貿易額共達到了 747 億美元，其中巴西對中國大陸出口高達 474 億美元，較 2016 年成長 35.1%，主要出口產品包括：黃豆、鐵礦砂、原油等；同年巴西自中國進口達 273 億美元，成長 16.9%。

巴西出口至中國規模 圖片來源：tradingeconomics.com

雖然中國對巴西經濟助益甚多，但市場分析，從「巴西川普」自選戰期間一路走來之政見觀察，未來巴西貿易態度很可能「棄中親美」。

波索納洛曾在競選過程中表示：「中國不是來巴西買東西，而是正在買下整個巴西。」

波索納洛強調，他支持中國人前來巴西購買農產、能源等商品，但是堅決反對中國買下巴西的重要企業與基建設施，而針對市場廣泛質疑，波索納洛該如何提出實質性作為阻止中國資金進駐投資，目前波索納洛仍未正面回應。

全球性研究機構俄羅斯科學院 (RAS) 拉美研究所學家 Alexander Kharlamenko 等人即分析，波索納洛早已多次表示仰慕川普，故在波索納洛上台之後，中巴關係確實可能「生變」，波索納洛將可能採以下三種政策疏遠中國：

「打著中國買下巴西」的旗幟，對中國提出部分制裁。 將一些巴西國營企業私有化，包括巴西石油公司、巴西電力公司。 拉近美巴關係，與美國總統川普 (Donald Trump) 連成「右派軸心國」。

巴西石油公司 (Petrobras) 等國營企業，事實上與中國有著緊密的借貸關係，多年來巴西國家石油公司即是倚靠中國的金錢援助，來解決自身的營運問題。

如 2009 年巴西國家石油公司即向中國國家開發銀行 (CDB) 借貸 28 億美元；2015 年巴西國家石油公司再向中國國開行借貸 100 億美元貸款，同時巴西國家石油公司亦與中國聯合石油 (中聯油)、中國石油化工 (中石化)、中國振華石油等中國國企，簽署了為期十年的石油供應合約。

2018 年巴西國家石油公司與中石化更已簽署協議，中石化將注資幫助巴西石油公司完成在里約的煉油廠建設，投資規模高達 140 億美元，雙方將成立合資公司，巴西石油將持有 80% 股權，中石化則透過旗下控股子公司中國石油天然氣勘探開發持有另外的 20% 股權。

波索納洛曾在選戰期間於推特發文說道：「我承諾將減少政府部會、降低現存的國有企業數量，並將國企私有化。」「巴西石油公司應該出售一些煉油、運輸設施，以加強原油、天然氣等產業之競爭力。」

雖然波索納洛又在之後接受媒體專訪時改口，認為私有化也有可能造成巴西國企被中資買走，但市場經濟學家分析，波索納洛在選戰期間扛著極右派的大旗，這已是巴西政壇數十年來從未有過的政局，再加上波索納洛一些重要政策仍未見到確定方向，波索納洛恐怕將為巴西市場帶來極大的「政策不確定性」。