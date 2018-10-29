巴西極右候選人Bolsonaro當選總統 誓言改革政府財政

巴西極右翼社會自由黨候選人 Jair Bolsonaro 週日 (28 日) 在第 2 輪投票獲勝，當選為新任總統，是自 30 多年前軍事獨裁政權結束以來，首次極右翼政府成立。

在 94% 的選票清點後，Bolsonaro 獲 56% 的選票，擊敗左翼工人黨的 Fernando Haddad，結束了工人黨連 4 屆當選的局面。

在選舉結果確定後，Bolsonaro 在公開演說中承諾，將改革政府財政，並重新調整外交關係。他表示，未來將開始一個良性循環，減少赤字、縮減公共債務和降低利率，他並希望巴西能與能夠提供提供貿易與科技的先進國家聯合，扭轉目前的外交偏見。

外界先前就看好 Bolsonaro 有望勝出，巴西里爾在過去 6 周兌美元升值 13%，同一段時間， BOVESPA 基準股票指數上漲了近 15%。

BOVESPA 日線走勢圖 (近一年以來表現)

部分人士擔心，Bolsonaro 是巴西 1964 -1985 軍事獨裁統治者的崇拜者，也是對左翼對手使用酷刑的捍衛者，他當選後不利人權、將遏制公民自由和言論自由。

這位 63 歲、過去擔任過 7 屆國會議員的當選人強調，希望給予警察更多向犯罪分子開槍的自主權，打擊巴西城市與農場的犯罪行為。他還希望讓更多的巴西人購買武器，以打擊犯罪。

Bolsonaro 主要得到希望回歸「傳統家庭」價值觀的宗教與社會保守派、經濟自由主義者、以及擔心巴西高犯罪率的右翼人士支持，他批評工人黨的經濟干預主義，造成了當前最嚴重的經濟衰退。

在首輪投票前幾週，Bolsonaro 在一次集會上被刺傷，被迫在病床上參加競選。這也使他長期佔據新聞頭條，引起注意。