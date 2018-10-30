布魯金斯學會：從川普到波索納洛 我們的民主越來越步履蹣跚？

極右派的自由社會黨籍候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 當選巴西第 38 任新總統，「巴西版川普」躍上新政治舞台，在「向右轉」的風向下，又多了一位民粹主義的國家領導人。

波索納洛是一位極右派、熱愛槍枝、愛秀，高舉「自由市場改革」旗幟，強調「巴西優先」的極端民族主義者，繼英國脫歐公投過關，川普當選美國總統，以及德國「另類選擇黨」、義大利「五星運動」和法國「國民陣線」後，波索納洛勝選，意味著又一個重要大國的極右派勢力抬頭。

在全球領導人「向右轉」的風潮正盛時，或許我們該了解，為什麼民主步履變得愈來愈蹣跚？

Brookings 網站的專欄作家 Kaushik Basu 指出，我們正處在歷史性的轉折點。快速的科技進步，尤其是數位科技和人工智慧的興起，正在改變我們的經濟和社會的運作方式，雖然這些科技帶來重要的收益，但同時也帶來嚴峻的挑戰，並使許多族群感到脆弱、焦慮和憤怒。

對現有經濟和政治安排的普遍挫敗感

科技進步的後果之一是工資在國內生產總值中的相對比重下降，相對較少的人獨占這塊高成長的大餅，財富和收入的不平等激增，增強了對現有經濟和政治安排的普遍挫敗感。

人們指望在工廠穩定工作，活到老工作到老，想以薪資償付長期貸款的日子一去不復返，隨著機器接管高薪的製造業工作後，愈來愈多的公司尋求從科學到藝術領域的高技能工人。

技能需求的這種轉變令人沮喪。想像一下，經過一生的健身，卻突然被告知規則改變，競爭項目從摔跤改成了國際象棋，這將是令人憤怒和不公平的。

不過，歸究起來，並沒有人故意要造成這樣的轉變，這些變化是科技自然進化的結果，要知道大自然常常是不公平的，而糾正不公平的責任在於我們。

但這些演變確實使得教育和機會方面的差距日益擴大，人生勝利組長期以來接受高等教育的機會就高，從而提高高薪工作的機會，而隨著勞動力市場機械技能的價值下降和收入更加不平等，這種差異可能會愈來愈明顯。

全球化導致民主的侵蝕

正如「未經選擇的權力」一書作者保羅塔克所言，伴隨著這些發展的不公平感已經破壞了「民主合法性」。

在深度相互關聯的全球化經濟中，一個國家的政策，例如貿易壁壘、利率或貨幣擴張，都將產生深遠的溢出效應。例如，墨西哥人可能不需要特別擔心他們所選出的總統，反而更要關注誰在美國贏得權力，儘管他們對美國選舉並沒有發言權，從這個意義上講，全球化自然會導致民主的侵蝕。

在這種背景下，各國政治的紛紛「向右轉」，也就不致令人驚訝，多數人的挫敗感為部落主義 (tribalism) 創造肥沃的土壤，而川普和波索納洛等政治人物則熱衷此道。

經濟學中的「效用函數」是用來衡量消費者從消費既定的商品組合中所獲得滿足的程度，儘管商品組合中的相對權重可能不同，但所有人都需要更多更好的食物、衣服、住所、假期和其他經歷。

即使成為球迷也是如此，透過家庭、地域或經驗，人們可能和特定的球隊緊密聯繫，從而成為一種部落身分。球迷會支持球員，不是因為他們的比賽方式，而是因為他們所代表的球隊。

正是這種動能推動了目前政治中的部落主義，支持川普或波索納洛的許多人，因為部落身分的認同，他們創造了與「川普隊」或「波索納洛隊」相關的目標，透過放權給政治人物來破壞民主，使得他們可以做自己想做的事，而不受人民意志的限制。