巴西股市10月選舉行情結束 後續改革成績將決定走勢

今年 10 月全球股市慘兮兮，卻有一個市場一舉扭轉負面走勢，就是巴西。但隨著巴西總統選舉結果底定，未來股匯市的發展才要真正接受考驗。
數據顯示，巴西的 Bovespa 指數在 10 月份上漲超過 8%，追蹤巴西股票的 iShares MSCI 巴西 ETF 本月飆升超過 18%，是自 2016 年 3 月以來最快。相比之下，以全球股市為標的的 iShares MSCI ACWI ETF，10 月下跌近 9%，是 2012 年 5 月以來最差。
巴西股市上漲來自選舉行情，而結果也如預期，由極右的候選人 Jair Bolsonaro 當選。而現在的問題就在，Bolsonaro 的政府是否能夠保持這些收益。
當選後才是考驗開始
包括 Andean Capital Management 總裁 Daniel Osorio 等人認為，股市上漲及對巴西的信心增強，其實不是反映對 Bolsonaro 的信心，而更像是擺脫左翼工人黨的慶祝行情。
法院先前禁止前總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva)，他因貪腐遭判刑 12 年，代表工人黨出馬的是 Fernando Haddad。不過無論是魯拉或是他的繼任者 Dilma Rousseff，都沒有幫助巴西經濟，巴西出現史上最嚴重的經濟衰退，失業率尚未恢復，仍在 12% 的高水位。加上犯罪率居高不下，
在這次選舉過程中，充分顯示了巴西向兩極分化的政治與社會情勢。Osorio 指出，接下來才是關鍵問題，Bolsonaro 實際上任後能否真正實施重要的改革。
財政改革是重中之重
市場對 Bolsonaro 抱著很高的期待，雖然他沒有提供經濟上的具體細節，但許多人指出，他會選擇芝加哥大學畢業的經濟學家 Paulo Guedes 帶領團隊，採取更多有利投資的政策，給予央行更大的獨立性、幫助國有企業私有化，他還承諾削減退休金支付，減少部委數量，以精簡政府。
瑞銀集團 (UBS) 看好 Bolsonaro 主政，公司策略師 Sambuddha Ray 及 Alan Alanis 相信，Ibovespa 指數未來 2 個月有望反彈近 40%。同樣地，Banco Bradesco SA 和花旗集團都預測均預測股價會上揚，並表示正在增持巴西股票。
Ray 指出，最重要的關鍵就是改革的實施，退休金制度需要大幅修正，而一些迫切需要的其他財政改革也要調整，以支持預算。
新與市場仍存風險
也有分析師擔心，Bolsonaro 可能缺乏應對經濟改革所需的政治資本。因此，Brown Brothers Harriman 全球新興市場貨幣策略負責人 Win Thin 認為，在整體新興市場普遍不佳的背景下，巴西股市可能已經漲高。
這種高期望落空的可能性並非沒有先例，包括 2015 年的阿根廷和 2014 年的印度，支持商業的候選人都帶來市場的憧憬，帶來股市兩位數字的反彈，但最終都在 12-18 個月後大幅褪色。