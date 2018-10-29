巴西股市10月選舉行情結束 後續改革成績將決定走勢

今年 10 月全球股市慘兮兮，卻有一個市場一舉扭轉負面走勢，就是巴西。但隨著巴西總統選舉結果底定，未來股匯市的發展才要真正接受考驗。

數據顯示，巴西的 Bovespa 指數在 10 月份上漲超過 8%，追蹤巴西股票的 iShares MSCI 巴西 ETF 本月飆升超過 18%，是自 2016 年 3 月以來最快。相比之下，以全球股市為標的的 iShares MSCI ACWI ETF，10 月下跌近 9%，是 2012 年 5 月以來最差。

巴西股市上漲來自選舉行情，而結果也如預期，由極右的候選人 Jair Bolsonaro 當選。而現在的問題就在，Bolsonaro 的政府是否能夠保持這些收益。

巴西 ETF10 月表現遙遙領先全球 (圖表取自 CNBC)

當選後才是考驗開始

包括 Andean Capital Management 總裁 Daniel Osorio 等人認為，股市上漲及對巴西的信心增強，其實不是反映對 Bolsonaro 的信心，而更像是擺脫左翼工人黨的慶祝行情。

法院先前禁止前總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva)，他因貪腐遭判刑 12 年，代表工人黨出馬的是 Fernando Haddad。不過無論是魯拉或是他的繼任者 Dilma Rousseff，都沒有幫助巴西經濟，巴西出現史上最嚴重的經濟衰退，失業率尚未恢復，仍在 12% 的高水位。加上犯罪率居高不下，

在這次選舉過程中，充分顯示了巴西向兩極分化的政治與社會情勢。Osorio 指出，接下來才是關鍵問題，Bolsonaro 實際上任後能否真正實施重要的改革。

財政改革是重中之重

市場對 Bolsonaro 抱著很高的期待，雖然他沒有提供經濟上的具體細節，但許多人指出，他會選擇芝加哥大學畢業的經濟學家 Paulo Guedes 帶領團隊，採取更多有利投資的政策，給予央行更大的獨立性、幫助國有企業私有化，他還承諾削減退休金支付，減少部委數量，以精簡政府。

瑞銀集團 (UBS) 看好 Bolsonaro 主政，公司策略師 Sambuddha Ray 及 Alan Alanis 相信，Ibovespa 指數未來 2 個月有望反彈近 40%。同樣地，Banco Bradesco SA 和花旗集團都預測均預測股價會上揚，並表示正在增持巴西股票。

Ray 指出，最重要的關鍵就是改革的實施，退休金制度需要大幅修正，而一些迫切需要的其他財政改革也要調整，以支持預算。

新與市場仍存風險

也有分析師擔心，Bolsonaro 可能缺乏應對經濟改革所需的政治資本。因此，Brown Brothers Harriman 全球新興市場貨幣策略負責人 Win Thin 認為，在整體新興市場普遍不佳的背景下，巴西股市可能已經漲高。

這種高期望落空的可能性並非沒有先例，包括 2015 年的阿根廷和 2014 年的印度，支持商業的候選人都帶來市場的憧憬，帶來股市兩位數字的反彈，但最終都在 12-18 個月後大幅褪色。