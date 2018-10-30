受惠雲端運算等需求成長 光寶科第三季EPS 1.14元 創2年來單季新高

光寶科技 (2301) 今(30)日召開法說會公布第三季營收為 534 億元，不含已轉讓之手機相機模組事業，季增 17%，年增 5%，受惠於雲端運算、LED 元件與戶外照明、儲存設備與 AI 智慧居家裝置等市場需求成長，佐以供應鏈管理、產品組合優化與營運效率提升，第三季銷貨毛利率和營業淨利率分別為 15.8% 和 6.2%，年增分別達 3.5% 和 3%，稅後純益達 26.4 億元，每股盈餘(EPS)1.14 元，季增 50%，創下 2 年來單季歷史新高。展望第四季，看好雲端運算應用與 AI 智慧居家裝置市場需求、不可見光 LED 與戶外照明等核心事業，預計整體營運績效表現穩健。光寶科第三季光電部門營收占整體 15%，不可見光 LED 市場需求成長與 LED 元件市占率擴增，加上 LED 車用照明出貨順暢帶動下，光電部門營收季增近一成。



資訊產品部門營收占比達 62%；其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統及 AI 智慧居家裝置與消費性電子電源產品出貨持續成長，以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升帶動下，整體部門第三季營收季增 16%。



儲存部門營收占比達 18%；受惠於雲端運算與遊戲機相關應用成長，季增 28%。



累計今年前三季營收達 1,566 億元，銷貨毛利率為 13%，營業淨利率為 3.6%；前三季稅後純益為 54 億元，每股盈餘 2.34 元。透過積極的營運資金管理，加上營運活動所產生自由現金淨流入，第三季底發放約 80 億元之現金股利、員工紅利及董事酬勞後，當季之淨現金部位回到 280 億元。