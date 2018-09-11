光寶科聚焦物聯網 出售可攜式機構事業群3家子公司

光寶科 (2301-TW) 今 (11) 日宣布，將其可攜式機構事業群轄下 3 家公司，以人民幣 5.3 億元 (約新台幣 23.6 億元)，出售給深圳上市公司星星科技子公司，預計將在今年第 4 季完成交割，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，此次組織調整，將有助公司專注發展物聯網應用領域，並可持續優化獲利與產品組合。

光寶科今日於臨時董事會通過簽署股權轉讓協議，將可攜式機構事業群轄下的珠海光寶移動通信科技、廣州光寶移動電子部件、與深圳光寶移動精密模具等 3 家公司 100% 股權，出售給浙江星星科技旗下深越光電技術有限公司，股權交易價格人民幣 5.3 億元。

光寶科表示，股權交割將依法視相關主管機關核准進度，預計得在 2018 年第四季完成，對財務業務無影響，不過最終交易價格需視情況依「股權買賣合約書」相關規定調整，實際交易完成時，依法令規定辦理相關公告與申報。

光寶執行長陳廣中表示，受全球行動裝置市場快速變遷的影響，手機相關事業的營運調整，有助集團專注核心技術和競爭力，並可持續優化獲利能力與產品組合，目前以雲端運算、LED 與戶外照明、汽車電子、工業自動化及智慧醫療等五大物聯網應用領域，作為集團轉型發展的重點。

星星科技成立於 2003 年 9 月，為深交所掛牌上市公司，目前公司市值約為 5 億美元，去年營收人民幣 56 億元，純益為人民幣 7000 萬元。

星星科技從事各種視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件的研發和製造，應用於手機、平板電腦、可穿戴產品、VR（虛擬實境）設備等消費電子產品，同時也廣泛應用於車載電子、工控、醫療器械等其他領域。