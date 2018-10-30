台積電專利申請持續奪冠 鴻海年減55%落居第七

經濟部智慧財產局今 (30) 日公布第 3 季智慧財產權趨勢，其中在專利申請部分，發明專利及設計專利皆小幅成長，新型專利則呈現衰退。本國法人發明專利申請則由晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 持續領先，鴻海 (2317-TW) 申請件數則銳減，排名掉到第七，但總體而言法人申請件數較去年同期有所成長；外國法人專利申請則由高通 (QCOM-US) 居於首位。

智慧局數據表示，第 3 季發明專利申請總量為 18328 件，年減 2%，其中發明專利年增 1%，連續 7 季正成長，設計專利微增 0.1%；新型專利的部分則呈現衰退，年減 11%。

智慧局數據也顯示，本國法人發明專利申請的部分，總申請件數較去年有所成長，其中台積電以 303 件續居首位，成長率達 35%；宏達電 (2458-TW) 及廣達 (2382-TW) 也分別有 43 件與 36 件，呈現 73% 與 125% 的高成長率；鴻海申請件數則為 51 件，較去年同期減少了 55%，從 Q2 的第 5 落至第 7。

智慧局數據也指出，外國法人專利申請中，高通以 234 件申請數領先阿里巴巴的 132 件，及東芝記憶體的 115 件，成長率更高達 73%，其前 3 季累積件數更大幅成長 1 倍以上，發明佈局在外國法人之中最為積極。