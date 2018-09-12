搶攻中國自動化商機 光寶科參展中國工博會 機械手臂模擬機首登場

第 20 屆「中國國際工業博覽會」(中國工博會)將於 9 月 19 日至 23 日揭幕，光寶科技 (2301) 工業自動化事業部將展出預計今年 10 月推出的新一代伺服馬達 ISA-7X 與工控大腦 PLC(可編程邏輯控制器)RGE 5032；此外，機械手臂模擬機將首次亮相，展現伺服驅動器與伺服馬達整合達成 6 軸同動的高端性能，希望搶攻中國自動化商機。光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰指出，伺服系列新機 ISA-7X 支援高達 68 段指令、720 點電子凸輪，是可滿足消費性電子產品細膩工藝需求的入門款伺服驅動產品。ISA-7X 並支援軟、硬體觸發，最多可與 63 組感測器相連，滿足智慧工廠中的複雜控制情境需求；內建控制器，在飛追剪等製程中，則可為客戶節省購買額外控制器和程式開發的成本。



至於 RGE 5032 則是專門為運動控制所設計的 PLC，集結四大新功能，包括內建 EtherCAT 總線、Soft Motion、PC 等級運算能力以及智慧連網能力，滿足智慧製造對速度、效率和彈性的要求。EtherCAT 是目前工控領域最高規格的通訊協議，讓 RGE 5032 以最快 1 毫秒的速度下達指令；符合 PLC Open Motion Control 標準的 SoftMotion 功能，能用軟體規劃所需運動，寫得出來就做得到，並提供不同應用函式庫，加速客戶端的開發時程。此外，上下高速連網功能，彙整分析低層設備數據後，不需外接其他設備，就能將資料上傳雲端。



鄭智峰表示，傳統的通訊架構在長距離傳輸時容易被雜訊干擾，且速度受頻寬影響，形成產能的瓶頸，而 EtherCAT 通訊架構將同步更新時間縮小至 1 毫秒內，是智慧製造的基礎架構。光寶工控全產品線支援 EtherCAT 通訊架構，全力協助客戶升級智慧製造。



今年中國工博會，除首次亮相的機械手臂模擬機，光寶科技並同時展出「張力控制」、「飛追剪送料系統」、「運動控制」三大動態機台，展示光寶工控結合 EtherCAT 通訊架構在各產業的應用。張力控制廣泛用於紡織、包裝與纖維橡膠加工製造業，飛追剪則常見於印刷、裁切機械，在各類自動化產線中，運動控制則是不可或缺的一環。