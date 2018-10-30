影像產品、PID兩大產品線出貨持穩 中光電Q4毛利率落在18-20%

受惠固態光源高階投影機出貨成長，大型 PID(公共顯示器)出貨比重攀升到 3 成，中光電 (5371) 第三季毛利率來到 2 成高水位，第四季為傳統淡季，惟影像產品出貨持穩第三季水準，PID 出貨仍佳，單季毛利率落在 18-20% 之間，對於明年營運表現抱持審慎樂觀的態度。今年以來，中光電毛利率呈現逐季成長態勢，前三季毛利率分別為 16.02%、18.2%，以及第三季 2 成，主要影像產品衝刺固態光源 (雷射、LED) 高階市場，節能事業轉向大型 PID 顯示器生產所致。



中光電前三季影像產品出貨量已達 100 萬台，第三季固態光源出貨占了整體影像產品比重 29%，工程機占了 12%，第四季影像產品出貨持穩在第三季約 35 萬台水準，全年出貨量落 135-136 萬台之間，全球市占率約 18-19%，明年出貨量較今年略微下滑，惟高階產品仍會持續成長。



至於節能事業產品結構調整了兩年多，淡出平板電腦生產領域，轉向發展大尺寸 (TV、PID) 以及 NB 市場，第三季為傳統旺季，節能事業營收比重上升到 30%，較前一季成長 2 個百分點，當中 TV 產品比重占了 35%，較前一季成長 1 個百分點，第四季 TV、NB 出貨量合計下滑 1 成左右，惟 PID 出貨持穩下，產品組合改善帶動 ASP(平均出貨單價)成長。

