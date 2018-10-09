中光電9月營收50.28億 估10月影像產品ASP將提升

中光電 (5371-TW) 今 (9) 日公布 9 月自結合併營收約 50.28 億元，約與 8 月相當，年減 1%，第 3 季受惠於新產品量產及旺季帶動，合併營收 149.38 億元，季增 7%，累計前 9 月合併營收 412.59 億元，年增 8.4%；中光電預估，10 月影像產品因高階機種出貨持續成長，平均銷售單價 (ASP) 將較 9 月提升。

中光電指出，影像產品 9 月整體出貨量 13.2 萬多台，月增 8%，合併營收約 19.6 億元，月增 7%；總計影像產品第 3 季出貨量約 35.3 萬多台，季增 6%，營收約 52.29 億元，季增 11%。

累計前 3 季影像產品出貨量約 100.6 萬多台，營收約 140.92 億元，分別較去年同期成長 6% 及 14%。預估 10 月份影像產品出貨量因第 3 季底出貨基期較高，整體出貨量將較 9 月份衰退 1-2 成，但由於高階機種出貨持續成長，平均銷售單價將較 9 月提升。

節能產品 9 月份整體營運與 8 月份相當，合併營收約 22.99 億元，與 8 月相當，其中 EMS 生意營收約 15.08 億元，月減 1%；ODM 產品營收約 6.2 億元，月增 2%。整體節能產品出貨量約 4379 萬片 / 台，月增 0.5%。

總計第 3 季節能產品營收 69.08 億元，出貨量約 1307 萬片 / 台，在旺季效應及 TV、NB 等產品出貨增溫下，營收及出貨量分別較上一季成長 11% 及 13.5%。累計前 3 季節能產品營收約 191.88 億元，出貨量達 3591 萬片 / 台，分別較去年同期略減 2% 及 1%。預估 10 月份節能產品合併出貨量將較 9 月略為下滑。