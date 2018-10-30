長榮航擴大中美洲布局 攜手巴拿馬航空共掛班號

長榮航 (2618-TW) 今 (30) 日宣布，將與同屬星空聯盟成員的巴拿馬航空透過共掛班號方式聯營 4 條航線，藉此擴大開展中美洲市場，雙方聯營後將有每周超過 40 班由桃園經美國轉往巴拿馬，未來也將陸續評估以聯營方式飛航更多美洲各主要城市。

長榮航說明，此次與巴拿馬航空聯營航線有桃園 - 洛杉磯 - 巴拿馬市、桃園 - 舊金山 - 巴拿馬市、桃園 - 芝加哥 - 巴拿馬市，以及桃園 - 紐約 - 巴拿馬市。

巴拿馬航空的航網遍及美洲各大城，是中美洲交通樞紐，而長榮航主要是看好台灣旅客往返中美洲的旅遊或商務安排需求。

巴拿馬雖以運河工程聞名，實際上蘊含豐富的觀光資源，東北方沿加勒比海的 San Blas 島群是水上活動和吃海鮮的度假聖地，西方山區的波奎特翡翠莊園則是世界知名藝妓咖啡的產區，同時還有豐富的泛舟、登火山及叢林滑翔等戶外活動；而首都巴拿馬市集政治、文化和金融中心，並保有殖民時期舊城區的人文風情。

長榮航自 2013 年 6 月加入星空聯盟，透過與盟航合作布局全球市場，目前已與新加坡航空、加拿大航空等 15 家航空公司聯營合作，旅客可藉由合作航班，飛往全球超過 190 個國家和 1300 餘個航點。

長榮航除與巴拿馬航空聯營外，在中美洲也和哥倫比亞航空聯營往返聖薩爾瓦多航線，未來將陸續評估以聯營方式飛航美洲各主要城市。