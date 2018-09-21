中光電子公司譜鉅開發「手持式近紅外光譜儀」 2018 MQPH研討會亮相

中光電 (5371) 轉投資持股 8 成子公司譜鉅科技將於 MQPH 2018 研討會 (Medicine Quality & Public Health 2018) 中展示運用 DLP 技術研發之近紅外光譜儀檢測藥品真偽之成果，該產品結合手機、APP 應用程式與藥品資料庫，有效地針對第三世界國家的瘧疾與肺結核藥品進行真偽辨識，幫助終結偽藥對生命造成的傷害。目前市售近紅外光譜儀售價極為昂貴，僅供專業人士在特定領域使用，產品應用範圍受限，譜鉅科技係以 DLP 技術為基礎進行手持式近紅外光譜儀開發，大幅降低硬體成本與售價，亦能維持與市售光譜儀相同之準確性與穩定性，讓近紅外光譜儀可以進入快篩應用領域，擴大市場的規模，其取樣模組不僅有漫反射式，還有光纖式與穿透式，可依需求調整並應用於 PAT(Process Analytical Technology)與工業 4.0 領域。



譜鉅科技的手持式近紅外光譜儀的檢測工具，使用者僅需透過「Global Good」開發之 APP 應用程式，輸入欲檢查的藥物品牌後點擊掃描按鈕，系統即可從藥品資料庫中進行資料確認，2 秒後就可以顯示藥丸的光譜特徵，並辨明藥品真偽，去年已將初步成果發表於 IEEE Spectrum，今年更與肯亞、納米比亞與寮國之藥物檢驗人員進行試驗，同時也與哈佛大學和世界衛生組織 (WHO) 開始合作，並將於馬拉威及莫桑比克進行試驗。

