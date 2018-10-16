澳洲股市已觸底？經濟基本面穩健 股市處於便宜水平

彭博社》報導，澳洲股市在本月面臨大幅度震盪，澳洲 S&P/ASX200 指數跌幅高於 5%，但一些市場觀察人士認為，澳洲國內經濟與盈利增長強勁，澳股暴跌太多，現在處於便宜水平。

在 10 月份，澳洲 S&P/ASX200 指數從 6200 點左右重挫至約 5800 點，16 日上午 10 時許略為反彈，暫報 5869 點。

S&P/ASX200 指數日線走勢圖

Saxo Capital Markets 的澳洲市場策略師 Eleanor Creagh 表示，從基本面上來看，澳股沒有出現熊市的本質，有需多優質公司的盈利預計將在明年增長超過 30%。



澳洲房地產市場疲弱，且美國聯準會 (Fed) 持續升息步伐，同一時間，澳洲銀行因對風險視而不見，導致許多違法行為出現，因此付出代價。金融股佔 S&P/ASX 200 指數的 1/3 左右，該指數從 8 月份的高點暴跌 8.1%。

彭博社的數據顯示，該基準指數的下跌，使未來 12 個月的本益比來到 14.4，為 3 年來的低點。此外，由於股市大跌發生得很快，導致該指數自 2016 年以來，首次進入超賣區域，可能預示將會出現反彈。



Creagh 指出，數據顯示，雖然短期內澳洲市場可能會受到更多影響，S&P/ASX 200 指數可能在未來幾週跌至 5750 點，但她認為該指數有望在年底反彈至 6200 點。



Tribeca Investment Partners 的投資組合經理 Jun Bei Liu 則持較懷疑態度，因澳洲房地產市場疲弱，以及中國經濟放緩將持續對銀行和礦業造成傷害，她預計市場將「橫盤整理」，而由於債券殖利率上升，成長股和一些醫療保健公司仍然「過於昂貴」。



另一方面，在股市遭拋售後，她認為可以關注一些受益於美國經濟增長以及澳洲基礎建設項目的建築商。

Shaw and Partners 的私人財富顧問 Karl Goody 表示，大盤價格便宜，投資者可關注銀行業的表現，如果數據良好，澳洲的股市將會反彈。他認為投資者在 10 月有點反應過度，因為當前的基本面與 3 週前相比並沒太大改變。