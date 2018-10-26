中美貿易戰影響浮現 香港9月出口年增4.5% 僅預期一半

中美貿易戰對香港影響浮現，9 月份整體出口貨值年增 4.5%，增速較 7 月、8 月的 10% 及 13.1% 明顯減慢，也遠遜於市場預期的成長 8.6%。出口到美國的貨值增幅 5.6%，較 7 月、8 月的 10.1% 及 17.9% 的增幅大幅放緩。

香港統計處數據顯示，繼 8 月的 13.1% 年增幅後，9 月香港商品整體出口貨值為港幣 3750 億元，年增 4.5%；9 月商品進口貨值為 4227 億元，年增 4.8%，8 月則年 16.4%，進出口貨值增幅均較 8 月明顯放緩。

香港 9 月進出口數字也都遜於市場預期。其中，9 月出口年增 4.5%，遜與彭博調查 6 位經濟學家的預期中值 8.6%；9 月進口年增 4.8%，彭博調查預期中值是增長 10.5%。貿易逆差為 477 億元，預估逆差 580 億元。

港府發言人表示，9 月的商品出口增速減慢，部分是受到中美貿易摩擦影響，颱風「山竹」令貿易活動短暫停頓亦是相關原因。倘若貿易戰進一步升級，對香港出口的影響在未來數月料會更加明顯。

以出口地區觀察，香港 9 月輸往亞洲的整體出口貨值上升 5.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值都上升，尤其是泰國 (升 23.2%)、韓國(升 9.9%)、馬來西亞(升 9.4%)、菲律賓(升 7.6%) 和大陸(升 7.0%)。輸往日本和台灣的整體出口貨值則分別下跌 13.9% 和 9.5%。

輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值下跌，德國 (跌 15.5%) 和英國(跌 6.9%)。輸往美國的整體出口貨值則上升 5.6%，較 7 月、8 月的 10.1% 及 17.9% 的增幅大幅放緩。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值上升，尤其是馬來西亞 (升 51.4%)、新加坡(升 18.8%)、韓國(升 9.8%)、美國(升 2.8%) 和大陸(升 2.8%)。來自印度和菲律賓的進口貨值分別下跌 15.2% 和 4.5%。

