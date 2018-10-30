谷歌將投入2500萬美元 於環境項目相關的AI應用

Alphabet(Googl-US) 旗下公司谷歌週一 (29 日) 宣布，明年將投入 2500 萬美元至與人道主義和環境項目相關的 AI 應用，期望能加速這些項目的發展。

該計畫名為「AI 影響力挑戰」(AI Impact Challenge)，鼓勵各方組織向谷歌尋求人工智慧方面的幫助，特別是可分析大量數據的機器學習，透過此技術組織可加有效的運用數據，並進行預測和檢測異常。

在週一的 AI for Social Good 活動上，谷歌展示該公司當前的 AI 項目，其中包括分析座頭鯨的歌聲錄音，以預測它們的行徑路線，以及人類活動如何影響著鯨魚的遷徙，這有助於減少鯨魚和船隻之間的碰撞。

美國國家海洋暨大氣總署的生態學家 Ann Allen 指出，音頻以前需要手動分析，而使用 AI 分析此數據，代表著這是第一次以全面的方式分析此數據庫。谷歌從美國政府手中取得 17 萬小時的鯨魚歌聲錄音。



鯨魚專家指出，數據和真實情況將存在差異，因為鯨魚不是總是在唱歌，谷歌負責鯨魚項目的產品經歷 Julie Cattiau 表示，谷歌計劃將鯨魚軟體提供給其他組織以進行改善，且谷歌不會對此類工具收費。

谷歌非營利組織的副總裁 Jacquelline Fuller 表示，「AI 影響力挑戰」申請將於 1 月 20 日截止，並根據潛在的受惠者、可行性和道德因素進行評判。

另一方面，因英國擬開始徵收數位服務稅，造成 Alphabet 週一股價大跌 4.52%，收於每股 1034.73 美元。