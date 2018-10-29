谷歌率先收費 引領自駕服務走向商業化階段

谷歌 (Google) 旗下自動駕駛汽車公司 Waymo 近期針對部分試乘服務進行收費，並且也開始測試自駕車服務的定價模型，儘管尚未透露具體定價細節，然而此舉已被視為開啟無人駕駛商業化時代的一個重要里程碑。

Waymo 自 2016 年開始在美國亞歷桑納州鳳凰城郊區進行無人駕駛試乘作業，並於隔年 4 月推出自動駕駛項目 Early Rider，透過為 400 多名參與者提供免費試乘服務，獲得反饋並進一步優化自駕載客系統。

谷歌母公司 Alphabet 財務長 Ruth Porat 於上周四 (25 日) 財報會議上透露，Waymo 於今年前 3 季增加了 Early Rider 項目的參與人數，並開始測試定價模型。

Porat 進一步表示，目前無人駕駛服務的商業化仍處早期階段，Waymo 也還在探索面向企業用戶以及技術物流領域的機會，未來將逐步擴大其自動駕駛項目，並同時強調服務的安全性與優異的用戶體驗。

截至本月初，Waymo 在公共道路上已行駛超過 1000 萬英里，較 2 月份的行駛里程數提升近一倍以上。

然而目前這些自駕服務還沒為該公司帶來相應收入。根據近期公布的 Alphabet 財報顯示，含 Waymo 自動駕駛與其他業務的第 3 季收入僅 1.17 億美元，雖然年增率達 25%，但業務經營虧損也提升 12%，達到 7.27 億美元。

對此，一些分析師表示仍舊看好谷歌無人駕駛業務的前景。

研究機構 ARK Invests 預計到 2020 年，美國城市地區每 1000 英里里程數就會有 2 英里來自 Waymo 自動駕駛。並預估一但行駛數量達 8 萬輛，Waymo 就能解決鳳凰城地區一半的乘坐需求。

ARK Invests 也預估，Waymo 定價可能為 35 美分每英里，其中的 5 美分用來支付監控車輛遠程操作人員的費用。